شروط التقديم في وظائف المديرية العامة للدفاع المدني 1443

شروط التقديم في وظائف المديرية العامة للدفاع المدني، فقد أتاحت المديرية العامة للدفاع المدني “الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية،” من خلال موقعها الإلكتروني بعض الوظائف الخالية لديها، فقد وفرت وزارة الدفاع تعيينات خاصة علي درجة جندي لجميع الخريجين الحاصلين علي شهادات الثانوية والدبلوم علي أن يكون تقديم هذه الوظائف للرجال فقط، وقد حددت الوزارة بعض التخصصات الوظيفية التي تحتاج الي التعيين لديها، وقد صرحت الوزارة بأنه من أجل نجاح القبول والتسجيل بهذه الوظائف فيجب توافر بعض الشروط العامة الخاصة بالتسجيل، واليكم شروط التقديم في وظائف الدفاع السعودية مع توضيح كيف يمكن التقديم بوظائف رتبة جندي للرجال في التفاصيل التالية.

شروط القبول بوظائف وزارة الدفاع 1443

حددت الوزارة عدد من الشروط التي تسري علي قبول جميع الطلبات التي سيتم تقديمها من جميع المتقدمين، واليكم الشروط:

يتم التسجيل في الوظائف الخاصة برتبة جندي لمن يحمل الجنسية السعودية.

يشترط للتقديم أن يكون المتقدم لرتبة جندي حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير مسجل ضده أي إدانة بأي جريمة تمس الشرف والأمانة.

عدم تعيين المتقدم بأي وظيفة تخص نظام خدمات الخدمة العسكرية أو أن يكون قد تم إنهاء خدمته من أي كلية أو أي معهد ذات طابع عسكري لأي سبب من الأسباب أو أن يكون قد تم عمله بأي جهة حكومية.

ألا يكون المتقدم للتعيين برتبة جندي متزوجًا من غير سعودية.

يجب علي جميع المتقدمين للوظائف أن يتم تجاوز جميع الاختبارات المتعلقة بالقبول لدي الوزارة.

يجب أن يتوازن طول الشخص مع وزنه حسب اللائحة الطبية.

ما هي تخصصات التقديم لدي الوزارة وطريقة التقديم

يتم التقديم لدي وظيفة رتبة جندي من خلال بعض التخصصات التي تحتاج إليها الوزارة ومنها (جندي إطفاء وإنقاذ، جندي قائد ومشغل آليات، جندي مفتش سلامة، جندي منسق عمليات، جندي مسعف، جندي إداري، جندي فني تصوير، جندي فني إنشاءات، وأيضاً جندي فني صيانة آليات، جندي فني صيانة منشآت، بالإضافة الي جندي فني اتصالات وإلكترونيات وحاسب آلي) وغيرها من التخصصات الأخري للتقديم، ويتم التقديم للوظائف من خلال موقع الوزارة الإلكتروني عبر بوابة التوظيف الخاصة بها.