وظائف شاغرة في السكة الحديد لحملة الشهادات العليا والدبلومات الفنية1750 الشروط ومواعيدالتقديم

في ظل ما تنتهجه وزارة النقل المصرية بقيادة الوزير الفريق كامل الوزير من تحديث أسطول القطارات وصيانة وتشغيل هذا المرفق الحيوي والإهتمام به من إدخال التكنولوجيا بكل قطاعاته وميكنة المزلقانات وإشارات وغرف التحكم بالقطارات، والحاجة إلى عمالة مدربة على أعلى تدريب تقود هذه المنظومة، فقد أعلنت هيئة السكة الحديد، عن وجود نحو 1750 وظيفة شاغرة لحملة الشهادات العليا والدبلومات الفنية، حيث كشفت عن فتح باب استقبال طلبات المتقدمين لشغل وظائف 250 مهندس بالإضافة إلى 1500 فني، من حملة الشهادات المتوسطة والبلومات بنظام الـ 3 سنوات والـ 5 سنوات، ووضعت الهيئة عددا من الشروط المطلوبة لشغل الوظائف مع الالتزام بالمواعيد الخاصة بالمسابقة حيث لا تستقبل أي طلب بعد الموعد المقرر.

وظائف هيئة السكة الحديد 2021

من الجدير بالذكر فقد كشفت هيئة السكة الحديد عن احتياجاتها من العديد من الوظائف والتي تتمثل في مهندسين في مجالات الكهرباء والميكانيكا والمهندسين المدني والمتخصصين في مجالات النظم والحسابات، كما أعلنت عن عدد من الوظائف المتاحة للفنين والتي تشمل فني إشارات وفني كهربائي وميكانيكي وفني براد وفني وخفير مزلقان، بالإضافة إلي فني تجديدات سكة وفني مناورة وفني صيانة وفني حركة بلوك ولحام السكك الحديدية وكذلك كمسري قطارات وصراف تذاكر.

شروط وظائف هيئة السكة الحديد 2021

جاءت أبرز الشروط وضوابط العمل على النحو التالي:

يتم التعيين في الوظائف الجديدة في الدرجة الثالثة التخصيصة على مستوى وظائف المجالات الهندسية.

بالنسبة لوظائف المهندسين يشترط أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة في نفس المجال الذي تقدم له في الجامعات المصرية المعتمدة أو ما يعادلها.

لابد للمتقدمين في وظائف المجالات الهندسية أن يكونوا مقيدين في نقابة المهندسين ولا يقل العمر المتقدم عن سن 21 سنة ولا يزيد عن 30 عاما وقت الإعلان.

بالنسبة للوظائف الفنية فيشترط أن يكون المتقدم حاصل عل شهادة دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية بنظام الـ 3 سنوات أو الخمس سنوات، أو يكون حاصل على دبلومات التلمذة الصناعية او معهد تكنولوجيا السكة الحديدة أو المدرسة الثانوية للنقل بوردان تخصص.

وبالنسبة لوظائف الفنيين، فيشترط أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة في المنطقة المتقدم إليها بالإضافة إلى شرط أن يكون عنوان المتقدم مدون في بطاقة الرقم القومي التي يشترط أن تكون سارية غير منتهية وقت الإعلان، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 30 عاما وقت الإعلان، ولا يقل مجموع الدرجات الخاصة بالمؤهل الدراسي للمتقدم عن 65% لجميع الوظائف.

أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت.

تتضح لياقته الصحية حسب لائحة الهيئة الطبية والنفسية والجسدية وأن يجتاز الاختبارات التي تجريها الهيئة بنجاح تام مع إحدى المؤسسات المتخصصة.

يتم توريد 250 جنيها، بحوالة بريدية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحت رقم مؤسسي (1 4040100) مقابل رسوم تلقي الطلبات وجزء من قيمة إجراء الاختبارات ولا ترد في حالة عدم الحضور أو تقديم مستندات مخالفة أو رسوب المتقدم.

يستبعد من يتضح عدم انطباق الشروط عليه حتى بعد إعلان النتيجة وعند مطابقة ومعاينة أصل المستندات.

تطبق القوانين واللوائح والتعليمات المستديمة المعمول بها بالهيئة.

في مرحلة قبل التعيين للهيئة الحق في تعديل وظيفة المتقدم في حالة عدم استكمال العدد لبعض الوظائف حسب التوزيع الجغرافي بشرط اجتياز نفس الاختبارات ونفس المؤهل والتخصص والمحافظة وحسب الدرجات الأعلى وبعد استيفاء العدد المطلوب للوظيفة المتقدم عليها.

في حالة عدم حضور من اجتاز الكشف الطبي والاختبارات النهائية للسير في إنهاء إجراءات تعيينه، ولمن صدر له قرار تعيين ولم يتسلم العمل أو لم يلتزم بالعمل بالهيئة لمدة 5 سنوات على الأقل يتحمل قيمة ما تكبدته الهيئة من مصاريف نظير ذلك.

مواعيد التقديم في وظائف السكة الحديد 2021

بدء التقديم منذ أيام وينتهي التقديم يوم 6/9/201 آخر موعد وسيتم وذلك فيما يتعلق بالإعلان رقم 2 بشأن تعيين فنيين للعمل بمناطق الهيئة المختلفة، ويتم التقدم للمسابقة بطلب شخصي خلال 30 يوما (ما عدا أيام الجمعة)، ويمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التقديم السابق ذكرها، التقديم على وظائف السكة الحديد حتى يوم الاثنين الموافق السادس من شهر سبتمبر المقبل حسبما أعلنت الهيئة.

المستندات المطلوبة للتقديم:

حيث يتم التقدم للمسابقة بطلب شخصي خلال 30 يوما (ما عدا أيام الجمعة) بموجب طلب مرفقا به صور المستندات الآتية:

المؤهل الدراسي. شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة. بطاقة الرقم القومي سارية. أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت. 4 صور شخصية 4×6. صحيفة الحالة الجنائية باسم هيئة السكك الحديدية. أصل الحوالة البريدية. ملف ورق حجم كبير. رقم التليفون الشخصي للمتقدم للتواصل على الواتس إلزامي.

تقديم الطلبات وفقا للتوزيع الجغرافي:

يتم تقديم الطلبات وفقا للتوزيع الجغرافي على النحو التالي: