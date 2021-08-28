رابط التقديم في وظائف وزارة التجارة mci الجديدة 1443، فقد أعلنت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية عن توافر عدد من الفرص الوظيفية الخالية لديها، بعدد من التخصصات الإدارية الخالية داخل الوزارة، ويتم التقديم في وظائف وزارة التجارة لكلا الجنسين من الرجال والنساء، وقد حددت الوزارة بأن التسجيل في الوظائف الخالية سوف يكون لجميع الأفراد الحاصلين علي شهادات البكالوريوس وشهادات الماجستير، ويتم التقديم في عدد من التخصصات التي تحتاج إليها الوزارة من خلال ضرورة توافر بعض الشروط التي يجب توفرها في جميع المتقدمين، ومن خلال موقعنا سنوضح لكم التخصصات المطلوبة للتقديم وتحديد رابط التقديم في وظائف وزارة التجارة mci.

وظائف الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتخصصات المطلوبة

تحتاج وزارة التجارة الي تعيين عدد من الوظائف الخالية لديها ولكن يتم التقديم من خلال بعض المسميات الوظيفية التي حددتها الهيئة من أجل التقديم بها، ومن هذه التخصصات ما يلي:

مطلوب أخصائي تجاري بعدد 3 وظائف خالية.

مطلوب أخصائي أخصائي مالي وأخصائي إداري بعدد 3 وظائف خالية.

مطلوب ملحق تجاري بعدد 6 وظائف خالية.

مطلوب مدير خاص لإدارة المراجعة الداخلية.

مطلوب مدير لإدارة التواصل والإعلام.

مطلوب أخصائي أول إغراق ودعم بعدد 2 وظيفة.

مطلوب أخصائي إستراتيجية وتخصص دراسات اقتصادية بعدد 2 وظيفة.

مطلوب أخصائي أول تخصص اتفاقيات دولية بعدد 2 وظيفة.

مطلوب أخصائي تخصص مراجعة داخلية.

مطلوب مشرف تخصص تقارير اقتصادية.

مطلوب أخصائي تخصص معالجات تجارية.

مطلوب أخصائي أول تخصص تقنية معلومات بعدد 2 وظيفة.

مطلوب أخصائي أول تخصص تحقيقات في الضرر.

مطلوب أخصائي قسم حسابات مالية.

مطلوب مدير لإدارة قسم الإغراق والدعم.

مطلوب مدير لإدارة قسم العلاقات الدولية بعدد 3 وظيفة.

مطلوب مدير وحدة لإدارة الدراسات الاقتصادية.

كيفية التقديم علي وظائف وزارة التجارة الجديدة

أوضحت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية بأن التقديم لدي الوظائف الخاصة بها سوف ينتهي في 24 أكتوبر من عام 2021، علي أن يتم التقديم من خلال الدخول علي موقع الوزارة التالي: وظائف وزارة التجارة، علي أن يكون التقديم بهذه الوظائف للمواطنين السعوديين فقط دون جنسيات أخري، ويتم اختيار التخصص المناسب لك شخص ثم الضغط علي تقديم الطلب.