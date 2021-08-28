مترو الأنفاق تعلن عن حاجتها إلى سائقين برواتب تصل إلى 7000 جنيه

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت الشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق عن مسابقة توظيف لشغل وظائف قائد مترو “سائقين” لجميع المؤهلات وبمرتبات مجزية تصل إلى 7000 جنيه، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل وطرق التقدم والشروط المطلوبة لشغل الوظائف كالتالي:- شروط وظائف مترو الأنفاق 2021 يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط أو عالى و يشترط تخصص إلكترونيا أو ميكانيكا. لا يشترط خبرة سابقة. العمل 6 أيام في الأسبوع، و ذلك بنظام الشيفتات 8 ساعات. يشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، وأن لا يقل عن 21 سنة. الموقف من التجنيد. وظائف آخري: مزايا و طرق التقدم لوظائف مترو الأنفاق 2021 تقدم الشركة تدريب مدفوع الأجر على الوظيفة براتب يصل إلى 4000 جنية خلال فترة التدريب، وبعد اجتياز التدريب يصل الراتب إلى 7000 جنية، كما تقدم تأمينات طبية و اجتماعية، و لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف يرجى إرسال السيرة الذاتية موضح بها كلمة سائق مترو، وترسل على الإيميل التالي: [email protected] ثم بعد الانتهاء من تلقى الطلبات ستعلن الشركة موعد أجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية.

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