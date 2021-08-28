التسجيل في وظائف المديرية العامة للدفاع المدني رتبة جندي للرجال فقط 1443

وظائف الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فقد تم الإعلان اليوم عن توافر بعض الوظائف الخالية لدي الوزارة، حيث تم فتح باب القبول من أجل التقديم على الوظائف العسكرية التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، ويتم التقديم بهذه الوظائف للرجال فقط من خلال التقديم علي رتبة جندي، وقد حددت الإدارة بأن التقديم سوف يكون للأفراد من حاملي شهادات الثانوية وممن حصلوا علي شهادات الدبلوم، وقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بأن التقديم سوف يكون من خلال بعض التخصصات التي تحتاج إليها الإدارة، وسوف نوضح لجميع متابعينا شروط التقديم الي هذه الوظائف وكيفية التقديم علي التخصصات المطلوبة.

وظائف المديرية العامة للدفاع المدني والتخصصات المطلوبة

أعلنت الإدارة العامة بأن التقديم سوف يكون لجميع الأفراد الراغبين في التقديم من خلال التخصصات التالية فقط:

مطلوب جندي إطفاء وإنقاذ، جندي مفتش سلامة، جندي منسق عمليات، جندي مسعف، جندي إداري، جندي فني تصوير.

مطلوب جندي فني إنشاءات، جندي فني صيانة آليات، جندي فني صيانة منشآت، جندي فني اتصالات وإلكترونيات.

مطلوب جندي فني حاسب آلي، جندي فني موسيقى.

شروط التقديم العامة لهذه الوظائف

يجب توافر الشروط التالية علي جميع المتقدمين حتي يتم نجاح القبول والتسجيل بهذه الوظائف، ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم للوظائف المعلنة سعودي الجنسية من الأصل والمنشأ، علي أن يتم استثناء من تمت نشأته مع والديه خلال خدمة الدولة من خارج المملكة.

يجب أن يكون الشخص الراغب في التسجيل من الأشخاص الذين يشهد لهم بحسن السيرة والسمعة وغير مسجل ضده أي جريمة تخل بالشرف والأمانة.

ألا يكون الشخص متزوجًا من امرأة غير سعودية.

ألا يكون الشخص قد سبق له التعيين بأي وظيفة تكون من الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أن يكون موظف بأي جهة حكومية داخل المملكة العربية السعودية.

يجب النجاح في جميع الاختبارات الخاصة بالقبول.

لابد من تناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية.

موعد وطريقة التقديم بوظائف وزارة الدفاع

يبدأ التقديم بوظائف وزارة الدفاع بداية من يوم السبت والذي يوافق يوم 20 محرم 1443هـ، وينتهي التسجيل في يوم الخميس والذي يوافق يوم 25 محرم 1443هـ، علي أن يتم التقديم من خلال الدخول علي موقع الوزارة الإلكتروني.