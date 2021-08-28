التقديم في وظائف الهلال الأحمر السعودي الجديدة 1443

التقديم في وظائف هيئة الهلال الأحمر السعودي الجديدة 1443، فقد أعلنت اليوم هيئة الهلال السعودي من خلال موقعها الإلكتروني عن توافر عدد من الفرص الوظيفية الخالية لديها، يتم التقديم بوظائف صحية لكلا الجنسين من الرجال والنساء، ويتم التقديم بالوظائف المتاحة علي التخصص الوظيفي أخصائي وأخصائية إسعاف بالإضافة الي تخصص طب طوارئ، وتحتاج الهيئة الي تعيين هذه التخصصات من التقديم الوظيفي المتوفر للجميع من خلال موقعها، ويتم العمل بهذه الوظائف من خلال فروع هيئة الهلال الأحمر المتوفرة بعدد من مناطق المملكة العربية السعودية التي تحتاج الي هذه التخصصات، وسوف نوضح لكم شروط التقديم الي هذه الوظائف ورابط التقديم الإلكتروني لجميع الأفراد الراغبين في التقديم.

يشترط أن يكون الشخص حاملاً للجنسية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على شهادة البكالوريوس في التخصص الخاص بالخدمات الطبية الطارئة.

لابد وأن يكون المتقدم الي هذه الوظائف حاصلًا على تسجيل مهني يكون ساري الصلاحية من خلال الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

يجب أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على دورة BLS بالإضافة الي دورة ACLS وتكون سارية الصلاحية.

يشترط الحصول علي الدورتين التاليتين PHTLSl/ITLS علي أن تكون سارية الصلاحية.

عند التقدم للوظائف يجب أن يكون الشخص لائقًا طبياً للوظيفة التي يتم التقدم إليها وفق الشروط الخاصة بها.

يجب أن يكون هناك قدرة علي استخدام الحاسب الآلي.

يجب المرور في جميع الاختبارات التحريرية والعملية وكافة المقابلات الشخصية التي تجري له.

لابد وأن يكون الراغب في التقديم علي استعداد علي العمل وفق احتياج الهيئة بأي منطقة داخل المملكة.

يفضل الاختيار لمن يكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول.

شروط التقديم في وظائف هيئة الهلال الأحمر السعوديموعد التقديم والتسجيل الإلكتروني لوظائف الهلال الأحمر

يبدأ التقديم بهذه الوظائف في يوم 29/8/2021 وتنتهي في يوم 2/9/2021 لجميع التخصصات التي تحتاج إليها الهيئة، وقد أكد الهلال الأحمر بأن التقديم للوظائف سوف يكون للجنسين من الرجال والنساء من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التابع للهيئة التالي الهلال الأحمر ومن خلال ذلك الرابط يستطيع جميع الخريجين التقديم علي الوظائف المعلن عنها.