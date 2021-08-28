التقديم على الدفاع المدني 1443 رابط تسجيل دفاع مدني ابشر للتوظيف jobs.sa

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بدأت منصة أبشر للتوظيف في استقبال طلبات التقديم على الدفاع المدني 1443 على رتبة جندي، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة للدفاع المدني للتعيين على رتبة جندي للرجال، وقد أوضحت إدارة القبول والتسجيل موعد البدء في استقبال طلبات تسجيل الدفاع المدني 1443 عبر منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني العسكري، ومن خلال ثقفني نوفر رابط تقديم الدفاع المدني وشروط التقديم.التقديم على الدفاع المدني 1443
تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن البدء في تسجيل الدفاع المدني اعتباراً من اليوم السبت بتاريخ20 محرم 1443هـ الموافق لتاريخ 28 أغسطس 2021م، وتستمر بوابة التوظيف العسكري أبشر في استقبال طلبات التسجيل في وظائف الدفاع المدني للتعيين برتبة جندي حتى يوم الخميس الموافق لتاريخ 25 محرم 1443هـ.
ويتم تقديم الدفاع المدني السعودي من خلال الدخول إلى منصة أبشر للتوظيف العسكري التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية المختصة بعرض الإعلانات الوظيفية للقطاعات العسكرية المستفيدة من هذه الإعلانات، حيث يتم عرض كافة تفاصيل الإعلان الوظيفي من حيث المواعيد والشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التقديم.
بالإضافة إلى توفير رابط التقديم على الوظائف المتاحة لديها، كما يتم الإعلان عن نتائج القبول المبدئي والنهائي للوظائف المتقدم عليها عبر منصة أبشر للتوظيف للاستعلام عنها من خلال أيقونة إشعارات القبول، ومن يرغب في الحصول على رابط تقديم الدفاع المدني أبشر للتوظيف 1443، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:
شروط الدفاع المدني والتخصصات المطلوبة
رابط منصة أبشر وظائف لتقديم دفاع مدني (jobs.sa).
تم الإعلان عن الوظائف والتخصصات المطلوبة بالمديرية العامة للدفاع المدني الوظائف الميدانية والفنية والإدارية برتبة جندي المطلوب التعيين عليها وشروط شغلها، حيث يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:
- جندي إطفاء وإنقاذ: المؤهل المطلوب (شهادة الثانوية العامة بجميع أقسامها)، ويشترط للتقديم إجادة السباحة، ويتم تفضيل من لديه مؤهل أعلى.
- قائد ومشغل آليات: يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بجميع أقسامها، وأن يكون لديه رخصة قيادة عمومي سارية الصلاحية وإجادة السباحة، ويفضل من لديه مؤهلاً أعلى.
- مفتش سلامة: يكون حاصل على الشهادة الثانوية بكافة أقسامها، وإجادة السباحة، ويفضل من لديه مؤهلاً أعلى.
- منسق عمليات: يكون حاصلاً على شهادة الثانوية بجميع أقسامها، ويجيد السباحة، ويفضل من لديه مؤهل أعلى.
- جندي مسعف: يكون حاصلاً على شهادة الثانوية بأقسامها كافة، وأن يكون حاصلاً على دورة لا تقل عن سنة بتخصص طب طوارئ أو تمريض أو مسعف، ويفضل صاحب المؤهل الأعلى.
- إداري: ويكون حاصلاً على الشهادة الثانوية بجميع أقسامها، والحصول على دورة لا تقل عن ستة أشهر بالحاسب الآلي معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأن يجيد السباحة، ويفضل من لديه مؤهل أعلى بتخصص السباحة أو السكرتارية أو الإدارة المكتبية.
- فني تصوير يكون حاصلاً على الثانوية بجميع أقسامها، ويشترط الحصول على دورة لا تقل عن 3 أشهر في التصوير.
- فني إنشاءات ويكون حاصلاً على دبلوم المعهد الثانوي للمراقبين أو معهد العمارة والتشييد قسم رسم معماري أو مراقب إنشاءات، ويفضل من لديه مؤهلاً أعلى في تخصص رسم معماري أو مراقب إنشاءات.
- صيانة آليات، ويكون حاصلاً على شهادة ثانوية صناعية قسم كهرباء سيارات أو ميكانيكا سيارات أو ميكانيكا معدات، ويفضل من لديه مؤهلاً أعلى بهذه التخصصات.
- فني صيانة منشآت، ويكون حاصلاً على شهادة ثانوية صناعية قسم تمديدات كهربائية أو تكييف وتبريد، ويفضل صاحب المؤهل الأعلى في التخصصات المذكورة.
- فني اتصالات وإلكترونيات حاصلاً على شهادة ثانوية صناعية قسم الاتصالات، ويفضل من لديه مؤهل أعلى في تخصص الاتصالات والإلكترونيات.
- فني حاسب آلي حاصل على شهادة الثانوية بجميع أقسامها، ودورة لا تقل عن سنة في الحاسب الآلي، ومعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
- فني موسيقى، ويكون حاصلاً على الثانوية بجميع أقسامها، ويمكنكم التقديم على الدفاع المدني 1443 الآن من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.
الوسوم
بدأت منصة أبشر للتوظيف في استقبال طلبات التقديم على الدفاع المدني 1443 على رتبة جندي، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة للدفاع المدني للتعيين على رتبة جندي للرجال، وقد أوضحت إدارة القبول والتسجيل موعد البدء في استقبال طلبات تسجيل الدفاع المدني 1443 عبر منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني العسكري، ومن خلال ثقفني نوفر رابط تقديم الدفاع المدني وشروط التقديم.التقديم على الدفاع المدني 1443
تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن البدء في تسجيل الدفاع المدني اعتباراً من اليوم السبت بتاريخ20 محرم 1443هـ الموافق لتاريخ 28 أغسطس 2021م، وتستمر بوابة التوظيف العسكري أبشر في استقبال طلبات التسجيل في وظائف الدفاع المدني للتعيين برتبة جندي حتى يوم الخميس الموافق لتاريخ 25 محرم 1443هـ.
ويتم تقديم الدفاع المدني السعودي من خلال الدخول إلى منصة أبشر للتوظيف العسكري التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية المختصة بعرض الإعلانات الوظيفية للقطاعات العسكرية المستفيدة من هذه الإعلانات، حيث يتم عرض كافة تفاصيل الإعلان الوظيفي من حيث المواعيد والشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التقديم.
بالإضافة إلى توفير رابط التقديم على الوظائف المتاحة لديها، كما يتم الإعلان عن نتائج القبول المبدئي والنهائي للوظائف المتقدم عليها عبر منصة أبشر للتوظيف للاستعلام عنها من خلال أيقونة إشعارات القبول، ومن يرغب في الحصول على رابط تقديم الدفاع المدني أبشر للتوظيف 1443، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:
شروط الدفاع المدني والتخصصات المطلوبة
رابط منصة أبشر وظائف لتقديم دفاع مدني (jobs.sa).
تم الإعلان عن الوظائف والتخصصات المطلوبة بالمديرية العامة للدفاع المدني الوظائف الميدانية والفنية والإدارية برتبة جندي المطلوب التعيين عليها وشروط شغلها، حيث يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:
- جندي إطفاء وإنقاذ: المؤهل المطلوب (شهادة الثانوية العامة بجميع أقسامها)، ويشترط للتقديم إجادة السباحة، ويتم تفضيل من لديه مؤهل أعلى.
- قائد ومشغل آليات: يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بجميع أقسامها، وأن يكون لديه رخصة قيادة عمومي سارية الصلاحية وإجادة السباحة، ويفضل من لديه مؤهلاً أعلى.
- مفتش سلامة: يكون حاصل على الشهادة الثانوية بكافة أقسامها، وإجادة السباحة، ويفضل من لديه مؤهلاً أعلى.
- منسق عمليات: يكون حاصلاً على شهادة الثانوية بجميع أقسامها، ويجيد السباحة، ويفضل من لديه مؤهل أعلى.
- جندي مسعف: يكون حاصلاً على شهادة الثانوية بأقسامها كافة، وأن يكون حاصلاً على دورة لا تقل عن سنة بتخصص طب طوارئ أو تمريض أو مسعف، ويفضل صاحب المؤهل الأعلى.
- إداري: ويكون حاصلاً على الشهادة الثانوية بجميع أقسامها، والحصول على دورة لا تقل عن ستة أشهر بالحاسب الآلي معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأن يجيد السباحة، ويفضل من لديه مؤهل أعلى بتخصص السباحة أو السكرتارية أو الإدارة المكتبية.
- فني تصوير يكون حاصلاً على الثانوية بجميع أقسامها، ويشترط الحصول على دورة لا تقل عن 3 أشهر في التصوير.
- فني إنشاءات ويكون حاصلاً على دبلوم المعهد الثانوي للمراقبين أو معهد العمارة والتشييد قسم رسم معماري أو مراقب إنشاءات، ويفضل من لديه مؤهلاً أعلى في تخصص رسم معماري أو مراقب إنشاءات.
- صيانة آليات، ويكون حاصلاً على شهادة ثانوية صناعية قسم كهرباء سيارات أو ميكانيكا سيارات أو ميكانيكا معدات، ويفضل من لديه مؤهلاً أعلى بهذه التخصصات.
- فني صيانة منشآت، ويكون حاصلاً على شهادة ثانوية صناعية قسم تمديدات كهربائية أو تكييف وتبريد، ويفضل صاحب المؤهل الأعلى في التخصصات المذكورة.
- فني اتصالات وإلكترونيات حاصلاً على شهادة ثانوية صناعية قسم الاتصالات، ويفضل من لديه مؤهل أعلى في تخصص الاتصالات والإلكترونيات.
- فني حاسب آلي حاصل على شهادة الثانوية بجميع أقسامها، ودورة لا تقل عن سنة في الحاسب الآلي، ومعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
- فني موسيقى، ويكون حاصلاً على الثانوية بجميع أقسامها، ويمكنكم التقديم على الدفاع المدني 1443 الآن من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.
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