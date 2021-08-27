انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 27/8/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت جريدة الوسيط في عددها الصادر اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021 عدد جديد من الوظائف وفرص العمل الشاغرة في مختلف التخصصات وتتناسب مع كافة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل، حيث نستمر على مصر فايف في عرض جديد الوظائف الخالية في مختلف التخصصات والمقدمة من الهيئات والمؤسسات والصحف الرسمية، بهدف توفير فرص العمل المناسبة للباحثين عن عمل، ونستعرض الآن أهم وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية على مصر فايف.

وتقدم جريدة الوسيط مجموعة متميزة من الوظائف الشاغرة في كبرى الشركات والمصانع والمكاتب الإدارية بالقطاع الخاص، من محاسبين وعمال وفنيين وممرضين وشيفات وسائقين ومندوبين وعمال إنتاج وعاملات وغيرها من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، وننشر الآن اهم الوظائف الشاغرة بكبرى الشركات والمصانع المعلنة بجريدة الوسيط اليوم الجمعة 27/8/2021.

وظائف آخري:

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة

مطلوب محاسبين بمدرسة دولية بالهرم. وظائف خالية بشركة إماراتية كبرى تعمل في مجال مستحضرات التجميل. مطلوب فنيين للعمل فورا بشركة كبرى تعمل في مجال صيانة أجهزة التكييف. مطلوب محاسبين لشركة مقاولات كبرى. وظائف خالية بشركة ابكس للمشروعات البحرية. فرص عمل بمركز تجميل بالمعادي. وظائف خالية بمجموعة مستشفيات كبرى بمصر الجديدة والتحرير. وظائف خالية بشركة نقل سياحي كبرى. مطلوب مندوبين لشركة رائدة في مجال المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل. مطلوب سائقين للعمل فورا بشركة بلاستيك كبرى.

ونستعرض الآن بالصور إعلانات وظائف الوسيط اليوم الجمعة.