وظائف شاغرة بفروع شركة أرامكس، قامت شركة أرامكس عن الإعلان في صفحتها الرسمية عن الاحتياج إلى موظفين للتعيين لديهم، يوجد العديد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء في العديد من التخصصات في شركة ارامكس.

يجب أن يتوفر لدى الأشخاص الذين يريدون التقدم على الوظيفة شهادة الباكالوريوس في العديد من التخصصات، هناك عدد من الوظائف الشاغرة التي توفرها شركة أرامكس في الوقت الحالي في فرعها في الرياض وجدة في المملكة العربية السعودية.

شركة ارامكس

شركة ارامكس هي شركة عالمية كما أنها من أفضل الشركات الرائدة في الحلول اللوجستية، قامت شركة ارامكس في التأسس عام 1982 ميلاديًا ومن بعد ذلك نمت الشركة بشكل كبير جدًا فقد تحولت شركة ارامكس إلى مزود رائد عالمي للقيام بالعديد من خدمات النقل السريع.

كذلك للقيام بالحلول اللوجستية، شركة ارامكس تقوم بتقديم خدامتها للعديد من عملائها سواء كان شركات أو أفراد.

لقد قامت شركة ارامكس في الاستفادة من موقعها الاستراتيجي في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أصبحت الشركة تعمل في قلب المركز التجاري الأكثر ديناميكية في العالم.

تفاصيل وظائف شاغرة بفروع شركة أرامكس

لقد بينت شركة ارامكس احتياجها للعديد من الموظفين في مختلف التخصصات وهي:

أخصائي شحن الجوي (الرياض).

كذلك تحتاج شركة ارامكس إلى أخصائي الشحن البحري (جدة).

أيضًا تحتاج الشركة إلى مدير منتجات الشحن (جدة).

بالإضافة إلى أحتياجهم إلى تنفيذي الموارد البشرية (جدة).

الشروط المطلوبة للعمل في وظائف شاغرة بفروع شركة أرامكس

هذه هي الشروط التي قامت شركة ارامكس بوضعها لمن يرغب في التقدم على الوظيفة:

الحصول على مؤهل دراسي عالي.

إيجادة العمل على برنامج ميكروسوفت ورد.

كذلك إيجادة العمل على برنامج أكسل.

أيضًا يتطلب سرعة الكتابة على الحاسوب.

بالإضافة إلى إيجادة الحساب بشكل جيد.

كذلك إتمام الخدمة العسكرية لك إن كان يوجد.

لا يشترط الخبرة في هذا المجال من قبل.

طريقة التقديم على وظائف شاغرة بفروع شركة أرامكس

للتقديم على وظائف شاغرة بفروع شركة أرامكس يجب أن تكون حاصل على شهادة البكلوريوس.

إذا كنت مهتم بالتقديم على الوظائف الخالية في شركة ارامكس يمكنك أن تقوم بالتقديم عليها من خلال الموقع الإلكتروني لتوظيف الخاص بالشركة، سيبدأ ميعاد التقديم في 24 أغسطس 2021م، إذا كنت ترغب في معرفة المزيد من المعلومات يمكنك الدخول على الموقع الرسمي لشركة ارامكس للاطلاع على المزيد من المعلومات.