وظائف خالية بمرتبات مجزية بشركة خير بلدنا بالإسكندرية لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة خير بلدنا هايبر ماركت عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات بمرتبات مجزية للعمل بفرع الشركة بالإسكندرية “بالعجمي أخر شارع البيطاش أمام كشرى التحرير”، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي على مصر فايف. وظائف شركة خير بلدنا لجميع المؤهلات مطلوب مدير قسم الأغذية الطازجة. مطلوب مدير قسم الأغذية الجافة . مطلوب مشرفين بقالة. مطلوب مشرفين جزارة. مطلوب عدد 2 مشرف كاشير. مطلوب عدد 2 بائع بقالة واجبان. مطلوب عدد 2 جزار بلدي. مطلوب عدد 2 مشرفين ممرات. وظائف آخري: مزايا وشروط وطرق التقدم لوظائف شركة خير بلدنا يشترط للراغبين جميع المؤهلات عليا ومتوسطة وفوق متوسط، و تقدم الشركة للمتقدمين مرتبات مجزية و حوافز شهرية و تامين طبي واجتماعي، بالإضافة إلى بدلات انتقال و معيشة، و فرص للترقي، و ذلك للعمل بفرع الإسكندرية بالعجمي أخر شارع البيطاش أمام كشرى التحرير، و لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي”وظائف شركة خير بلدنا الإسكندرية” و للاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية :01224736633.

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