جامعة الملك خالد وشروط الوظائف الأكاديمية بالجامعة (معيد وأستاذ جامعي)

بعد إعلان جامعة الملك خالد عن إحتياجها وظيفة معيدين وأستاذ مساعد فى بعض التخصصات إزدادت محركات البحث عن تفاصيل الإعلان، ومن خلال مقالي سوف أوضح لكم شروط وظائف جامعة الملك خالد والوظائف المتاحة والمعلن عنها من قبل الجامعة، حيث أعلنت جامعة الملك خالد عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية على رتبة أستاذ مساعد ومعيد بنظام العقود للعام الجامعي 1443 هـ وسيكون التقديم لهذه الوظائف ابتداءً من تاريخ 1443/1/21 هـ إلى 1443/1/25 هـ.

شروط وظائف أستاذ مساعد بجامعة الملك خالد:

وصرحت الجامعة إنه يشترط للتقدم على وظيفة أستاذ مساعد ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها. أن تكون شهادة الدكتوراه صادرة من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها. أن يكون تخصص الدكتوراه امتدادًا للتخصص في مرحلة البكالوريوس والماجستير أو قائمًا عليه. حضور المقابلة الشخصية التي تجريها الأقسام، في المقر والوقت المحددين. أن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة. إرفاق قرار الابتعاث لمن حصل على الدرجة العلمية وهو على رأس العمل. اجتياز اختبار رخصة الممارسة المهنية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للمتقدمين على الوظائف الصحية). انطباق جميع الضوابط والشروط المقرة من مجلس الجامعة للتعيين على رتبة أستاذ مساعد.

جامعة الملك خالد توفر وظائف أكاديمية (للرجال والنساء)لحملة البكالوريوس(الماجستير، الدكتوراه) في التخصصات التالية:

إدارة الأعمال.

التسويق.

القانون.

القانون المدني.

القانون الجنائي.

نظم المعلومات الإدارية.

المالية.

المحاسبة المالية.

علم البيانات.

تصميم الأزياء.

هندسة البرمجيات.

علوم الحاسب.

الشبكات والاتصالات.

الذكاء الاصطناعي.

أمن الشبكات.

اللغويات التطبيقية.

الترجمة.

الأدب الإنجليزي.

كمي.

تريكو يدوي وآلي.

تطريز يدوي وآلي.

تقويم الأسنان.

التخدير ومعالجة الجهاز التنفسي.

التخدير والعناية المركزة.

إدارة الطوارئ وأزمات الرعاية الصحية.

التكنولوجيا الجزيئية الحيوية.

تمريض الأطفال وتمريض صحة الأم والطفل.

تعزيز الصحة والتثقيف الصحي.

تقنية التخدير.

تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية.

الأوعية الدموية.

السياحة.

الصحافة والتحرير الإلكتروني.

القراءات.

الاختبارات والمقاييس.

تقنية التصوير الإشعاعي.

أمراض التخاطب.

علم السمع.

طب أسنان أطفال وتقويم الأسنان.

التداوي وحركية الدواء.

الرعاية الطبية للمجتمع.

التمريض الجراحي الباطني.

تمريض البالغين.

الأمراض المعدية.

الأمراض الصدرية.

جراحة الطفل.

العقم.

العناية المركزة والمواليد.

التعليم الطبي.

علاج طبيعي أعصاب.

علم أمراض الدم.

جراحة الفم والوجه والفكين.

مواد أسنان.

الباطنة.

الأمراض المعدية.

علم الصيدلة الجيني.

تمريض رعاية أساسية.

التمريض الجراحي الباطني.

تمريض عناية مركزة.

تحليل وتصميم العمليات الصناعية.

الهندسة الإنشائية.

الجيوماتكس.

العمارة البيئية والمستدامة.

التصميم المعماري.

تخطيط المدن والتخطيط الحضري.

أساسيات التمريض.

تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية والعقلية.

تمريض البالغين.

الهندسة التفاضلية.

هندسة السلامة والصحة المهنية.

الهندسة الإنشائية.



شروط التقديم على وظيفة معيد:

حيث إشترطت جامعة الملك خالد في المتقدم على وظيفة معيد ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا للحاصل على شهادة البكالوريوس، وعن 35 عامًا للحاصل على شهادة الماجستير. أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا. أن تكون شهادة البكالوريوس أو الماجستير من جامعة سعودية أو جامعة معترف، وأن تكون الشهادة معادلة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة، وأن تكون الدراسة بالانتظام الكامل. ألا يقل التقدير العام لدرجة البكالوريوس عن جيد جدًا، وكذلك لدرجة الماجستير إذا كان المتقدم حاصلًا عليها من جامعة تمنحها بتقدير. الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبارات اللغة الإنجليزية.

متى موعد كأس العالم للأندية 2022؟