جامعة الملك خالد تعلن عن وظائف شاغرة بنظام العقود 1443 موعد التقديم والشروط

جامعة الملك خالد تعلن عن وظائف شاغرة بنظام العقود 1443 تعرف على موعد التقديم والشروط المطلوبة، تعلن جامعة الملك خالد عن توافر وظائف أكاديمية وإدارية وهندسية للرجال والنساء، للعام الجامعي الجديد 1443، وذلك لحملة البكالوريوس، الماجستير والدكتوراة في عدة تخصصات، نقدم لكم اليوم موعد التقديم على الوظائف، بالإضافة إلى الشروط والمستندات المطلوبة لكي تتمكن من الحصول على الوظيفة، جامعة الملك خالد تعلن عن وظائف شاغرة بنظام العقود 1443 تعرف على موعد التقديم والشروط المطلوبة.

جامعة الملك خالد تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت جامعة الملك خالد عن توافر وظائف شاغرة لحملة شهادات عدة أولاً البكالوريوس، الماجستير والدكتوراه، وذلك في للإلتحاق بوظائف جامعة الملك خالد في تخصصات عدة وهم إدارة الأعمال، التسويق، القانون، القانون المدني، القانون الجنائي، نظم المعلومات الإدارية، المحاسبة المالية، علم البيانات تصميم الأزياء، هندسة البرمجيات، علوم الحاسب، الشبكات والإتصالات، الذكاء الإصطناعي، أمن الشبكات، اللغويات التطبيقية، الترجمة، الأدب الإنجليزي، كمي، تريكو يدوي وآلي وتطريز يدوي وآلي.

شروط وظائف الملك خالد

كما توفر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والصحية الشاغرة للجنسين ثانياً لحملة الشهادة الإبتدائية ، الدبلوم، الثانوية العامة، البكالوريوس، الماجستير والدكتوراه والزمالة في عدة تخصصات للعمل في المدينة الطبية الجامعية، وذلك مغ تحقيق شروط القبول في جامعة الملك خالد، وقد أعلنت الجامعة أن الشروط هي أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، أن يكون المتقدم لائق صحياً، أن يقوم المتقدم بالتقديم إلكترونياً عن طريق الموقع ويتم تسجيل البيانات على مسئولية المتقدم، إرفاق كافة المستندات المطلوبة على صيغة pdf.

موعد التقديم على الوظائف

لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وقد يتسبب ذلك في استبعاد المتقدم، على المتقدم ألا يكون مفصول من جهة أُخرى لأسباب تقريبية، إرفاق شهادات الخبرة في مجال تخصص الوظيفة المتقدم عليها إن وجدت، إرفاق صورة من الهوية الوطنية وفي حال الحصول على شهادة الخبرة من دولة أُخرى يجب معادلتها في المملكة، على أن يتم التقديم بدأ من الأحد 21 محرم 1443هـ الموافق 29 أغسطس 2021، ويستمر حتى الخميس 25 محرم 1443هـ الموافق 2 سبتمبر 2021، جامعة الملك خالد تعلن عن وظائف شاغرة بنظام العقود 1443 تعرف على موعد التقديم والشروط المطلوبة.