انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية لجميع المؤهلات والطلبة للعمل فورا بشركة تربو وان لخدمات السيارات براتب 3500 جنية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة تربو وان لخدمات السيارات أولي الشركات التي تقدم خدمات متكاملة من غسيل سيارات وتركيب واصلات واستبدال زجاج السيارات في مواقع العملاء وتركيب أجهزة التتبع للمركبات وذلك من خلال تطبيق ذكى، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة للمؤهلات العليا والمتوسطة من الخريجين والطلبة، بمرتبات مجزية تبدأ من 3000 جنيه للطلبة و 3500 جنيه للخريجين، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة تربو وان

مطلوب مندوبين مبيعات للعمل بجراج مول العرب، خريجين وطلبة. مطلوب عمال خدمة غسيل سيارات جاف، طلبة وخريجين مؤهلات عليا ومتوسطة.

شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط مؤهلات متوسطة وعليا وطلبة، وان يكون المتقدمين من الجيزة ويفضل سكان الشيخ زايد والسادس من أكتوبر، وأن لا يزيد السن عن 30 سنة، وتوفر الشركة للراغبين تأمينات اجتماعية وعقود عمل سنوية بعد التدريب، ورواتب مجزية تصل إلى 3500 جنية للخريجين و 3000 جنية للطلبة، بالإضافة إلى عمولات تصل إلى 5000 جنية، والعمل 9 ساعات.

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وللراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التسجيل من خلال تعبئة البيانات المطلوبة عبر الرابط التالي”وظائف شركة تربو وان“.