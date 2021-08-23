وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل للسعوديين والسعوديات 2021، فمن خلال الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عبر الاندماج مع برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية، فقد أعُلن عن توافر بعض التخصصات الوظيفية التي تحتاج إليها الجامعة، وقد وصل عدد الوظائف الخالية الي 72 وظيفة بعدة مجالات عمل منها التخصص الصحي والإداري بالإضافة الي الحاجة الي تخصصات هندسية، ويتم توفير التقديم لهذه الوظائف للجنسين للسعوديين والسعوديات من الذكور والإناث، وعلي من يرغب بالتقديم يجب أن يكون الشخص من حمَلة شهادات الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير، ويتم التقديم في التخصصات التي تحتاج إليها الجامعة فقط، وسوف ندرج لكم رابط التقديم الإلكتروني بوظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالمملكة.

وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

وضحت بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للجامعة بأن التقديم سوف يكون متاحاً لجميع الخريجين الذين لديهم رغبة في التقديم وتتوافر بهم التخصصات والشروط المطلوبة، وحتي يستطيع أي فرد التقديم يجب أولاً علي الجميع التعرف علي التخصصات الوظيفية التي تطلبها الجامعة:

وظيفة مشرف تمريض.

وظيفة فني صيدلي، فني رعاية أسنان، فني تركيب أسنان.

وظيفة أخصائي خدمات مرضى ثانٍ، أخصائي قسم موارد بشرية ثانٍ، أخصائي تمريض قسم نساء، أخصائي تمريض رجال، أخصائي تقنية قسطرة قلب، أخصائي صيدلي سريري، أخصائي صيدلي، أخصائي قسم علاج تنفسي، أخصائي تقنية أسنان.

وظيفة مساعد طبيب أسنان.

وظيفة مهندس نظم معلومات أول، مهندس طبي حيوي ثان، – مهندس بيئة وسلامة ثان.

أخصائي تصميم داخلي ثان، أخصائي إدارة حالات ثان، أخصائي اقتصاد صحي، أخصائي معلومات صحية ثانٍ، أخصائي ترميز طبي، أخصائي تأمين طبي.

وظيفة سكرتير طبي أول.

كيفية التقديم في وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الجديدة

يمكن التقديم بالتخصصات التي تحتاج إليها الجامعة من خلال التقديم بموقع الجامعة الأتي التقديم في وظائف الجامعة، ويعد هذا الموقع هو الموقع الرسمي للتقديم لجميع المؤهلات التي ترغب في التقديم، ويستمر التقديم بهذه الوظائف حتي يوم 4 سبتمبر من الشهر القادم 2021 حتي الساعة الساعة الثانية والنصف مساءً.