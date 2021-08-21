التقديم في وظائف جامعة نجران 1443 وظائف أكاديمية خالية للعام الجامعي الجديد

التقديم في وظائف جامعة نجران 1443، فقد أعلنت الجامعة عن توفير بعض التخصصات الوظيفية الأكاديمية المطلوبة لديها، ويتم التسجيل بهذه الوظائف للجنسين من الرجال والنساء، علي أن يتم الاختيار من خلال كفاءات وطنية ذو خبرة علمية كبيرة، ويتم التقديم بوظائف جامعة نجران بالدرجات التالية وهي (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد)، ويتم التقديم في الجامعة بنظام التعاقد السنوي للعام الجامعي الجديد 1443، وقد وضحت الجامعة عدد من الشروط التي يجب توافرها حتي يتم قبول التقديم لديها، وسوف نوضح لكم موعد التقديم بهذه الوظائف وطريقة التقديم من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.

الشروط المطلوبة للتقديم بوظائف جامعة نجران

وفق اللائحة الوظيفية لجامعة نجران وضحت الجامعة ما هي الشروط التي يجب توافرها لجميع المتقدمين حتي يتم نجاح القبول بهذه الوظائف، ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم للوظائف الخالية بالجامعة سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم من الحاصلين علي درجة الدكتوراه أو ما يعادل هذه الدرجة من جامعة سعودية أو من خلال جامعة خارجية تكون معترف بها لدي وزارة التعليم.

يشترط أن يكون التخصص الخاص بالدكتوراه طرف لتخصص البكالوريوس أو الماجستير، كما يجب أن تكون جميع الشهادات من خلال التفرغ مع الانتظام الكامل.

لابد وأن يكون التقدير العام للحاصل علي درجة البكالوريوس لا يقل عن جيد جدًا.

يجب أن يتم إرفاق المعادلة الخاصة بدرجة الدكتوراه إذا تم الحصول عليها بجامعة من خارج المملكة العربية السعودية.

سوف يكون هناك اختيار وفق أولوية من لديه إنتاج علمي قد تم نشره أو أن يكون مقبول للنشر في عدد من المجّلات العلمية المعتمدة.

يجب أن يتم اجتياز المقابلة الشخصية وجميع الاختبارات التي سيتم إعدادها من خلال الأقسام العلمية.

يجب أن يتم تقديم شهادة التصنيف الخاصة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية سواء للوظائف الصحية أو الفنية.

كيفية التقديم في وظائف جامعة نجران

يتم التقديم في الوظائف المعلنة ورفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لوظائف الجامعة من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التابع للجامعة، علي أن يستمر التقديم في هذه الوظائف حتي يوم 20 من الشهر الجاري.