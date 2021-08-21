التقديم في وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل 72 وظيفة خالية، فقد أعلنت اليوم جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل من خلال برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية، عن توافر عدد من الفرص الوظيفية للعمل لديها، فقد وضحت عن توافر عدد 72 وظيفة شاغرة في عدد من التخصصات والمجالات الصحية والإدارية والهندسية، علي أن يتم التقديم بهذه الوظائف للجنسين من الرجال والنساء السعوديين والسعوديات، علي أن يكون التقديم للأفراد من حاملي شهادات الدبلوم والبكالوريوس ودرجة الماجستير، وسوف يكون التقديم من خلال موقع الجامعة الإلكتروني، وسوف نقوم بالتوضيح ما هي التخصصات المطلوبة لهذه الوظائف وتوضيح طريقة التقديم في وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

التخصصات المطلوبة لوظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

وضحت الجامعة بأن الوظائف الخالية لديها سوف يكون من خلال عدد من التخصصات الوظيفية التي تحتاج إليها الجامعة، ويتم التقديم من خلال التخصصات المطلوبة التالية:

مطلوب مشرف تمريض.

مطلوب فني خاص رعاية أسنان

مطلوب خاص فني تركيب أسنان.

مطلوب أخصائي خدمات المرضى ثان.

مطلوب أخصائي قسم موارد بشرية ثان.

مطلوب أخصائي تمريض قسم نساء.

مطلوب خصائي تمريض قسم رجال.

مطلوب أخصائي تقنية قسم قسطرة قلبية.

مطلوب أخصائي صيدلي سريري.

مطلوب صيدلي.

مطلوب أخصائي قسم علاج تنفسي.

مطلوب أخصائي تقنية قسم أسنان.

مطلوب مساعد لطبيب أسنان.

مطلوب مهندس قسم نظم معلومات أول.

مطلوب مهندس طبي قسم حيوي ثان.

مطلوب أخصائي قسم تصميم داخلي ثان.

مطلوب مهندس قسم بيئة وسلامة ثان.

مطلوب أخصائي قسم إدارة حالات ثانٍ.

مطلوب أخصائي قسم اقتصاد صحي.

مطلوب أخصائي قسم معلومات صحية ثان.

مطلوب أخصائي ترميز طبي وتأمين طبي.

مطلوب سكرتير طبي أول.

كيفية التقديم في الوظائف الخالية لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

أعلنت الجامعة بأن التقديم بالوظائف التابعة لديها سوف يكون بداية من يوم الأحد الموافق 22/8/2021 ويستمر التقديم في هذه الوظائف حتي يوم السبت والذي يوافق يوم تاريخ 4/9/2021، علي أن يتم التقديم في هذه الوظائف من خلال الدخول علي موقع الجامعة التالي جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل موقع التقديم الرسمي لهذه الوظائف.