يعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودية عن توافر 5 وظائف إدارية بالرياض 2021

صندوق الاستثمارات العامة السعودية قد أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد عن توافر خمسة وظائف إدارية وتقنية شاغرة لكلا الجنسين للعمل في مشروعات الصندوق بمدينة الرياض، وذلك لحملة البكالوريوس والماجستير فيما فوق، حيث قام بعرض الشروط العامة اللازم توافرها في كافة المتقدمين، كما قام بتوضيح المتطلبات الخاصة بكل وظيفة على حدى، ومن ثم قام بتوضيح المسميات الوظيفية الشاغرة والتي سنتعرف عليها في حيثيات هذا المقال، كما سنتعرف على كافة الشروط ورابط صندوق الاستثمارات العامة السعودية للتوظيف وطريقة التقديم إلكترونيًا.

شروط التقديم في وظائف صندوق الاستثمارات العامة السعودية

عادة ما يقوم صندوق الاستثمارات العامة السعودية بالإعلان عن وظائف شاغرة عبر رابط خدمات التوظيف الخاص به عبر لينكد ان، ولكن هناك الكثير من المواطنين لا يعرفون ما هي أهم وأبرز الشروط العامة، لذلك سنتعرف عليها من خلال النقاط التالية:

في البداية يشترط على المواطن المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

كما يجب أن يكون من الحاصلين على أي من درجتي الماجستير أو البكالوريوس أو ما يعادلهم من الشهادات الخارجية.

ضرورة امتلاك المؤهل والتخصص والخبرة المناسبة للالتحاق بالوظيفة المعلن عنها.

يجب على المتقدم اتباع كافة الإجراءات والسياسات التشغيلية الخاصة بالصندوق.

كما يشترط على المتقدم إجادة اللغتين العربية والإنجليزية إجادة تامة سواء عند التحدث أو الكتابة.

التعامل بسهولة مع برامج الحاسب الآلي ومايكروسوفت أوفيس وغيرها من البرامج الإلكترونية.

لابد وأن يكون لدى المتقدم خبرة لمدة عام أو أكثر في الوظيفة المُتقدم إليها.

وأخيراً يجب على المتقدم اجتياز اختبار المقابلة الشخصية بنجاح.

التخصصات الإدارية المطلوبة للتوظيف

بعد التعرف على الشروط اللازم توافرها في المتقدم فقد حان الوقت للتعرف على تخصصات الوظائف الإدارية والتقنية الشاغرة بالصندوق والتي تتمثل في النقاط التالية:

أولاً أخصائي توظيف – قائد فريق (Recruitment Professional – Team Lead)

تتطلب هذه الوظيفة حصول المتقدم/ة على بكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد بشرية أو ما يعادلهم.

كما تتطلب وجود خبرة لا تقل عن 6 سنوات في المجالات السابق ذكرها.

ثانياً أخصائي استثمار (Investment Professional)

يشترط على المتقدم/ة الحصول على بكالوريوس أو ماجستير في مجالات إدارة الأعمال أو المجالات المالية أو الهندسة أو ما يعادلهم من الشهادات الخارجية، كما يشترط على المتقدم امتلاك خبرة لا تقل عن عامين في المجالات المشابه.

ثالثاً أخصائي اكتساب المواهب (Talent Acquisition Professional)

يجب حصول المتقدم على بكالوريوس في إدارة الأعمال و موارد بشرية، مع وجود عامين أو أكثر من الخبرة في مجال إدارة الأعمال.

رابعاً إداري أوراكل هايبريون (Oracle Hyperion Administrator)

بالنسبة لهذه الوظيفة فتتطلب من المتقدم امتلاك بكالوريوس في تقنية المعلومات وعلوم الحاسب.

مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

خامساً أخصائي التغيير والاتصالات (Change and Communications)

تتطلب بكالوريوس (علم نفس، سلوك تنظيمي، موارد بشرية).

كما تتطلب وجود خبرات عملية أو استشارية في المجالات السابقة بمدة لا تقل عن 8 سنوات.

طريقة التقديم في وظائف صندوق الاستثمارات السعودي

تتمثل طريقة التقديم على الوظائف الإدارية والتقنية الشاغرة في النقاط التالية:

أولاً يقوم المتقدم/ة بالدخول على رابط الوظائف الشاغرة وهو https://bit.ly/3nuI9Bz.

بعد ذلك يقوم بتحديد الوظيفة المناسبة له، ومن ثم يقوم بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بشكل سليم.

بعد ذلك يقوم بإرفاق ملف السيرة الذاتية الخاص به إلى طلب التقديم.

وأخراً يقوم بالنقر على زر “إرسال“.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة المعلومات والبيانات الخاصة بوظائف صندوق الاستثمارات العامة السعودية الشاغرة بمدينة الرياض، حيث تعرفنا على شروط وطريقة التقديم إلكترونيًا، كما تعرفنا على كافة المسميات الوظيفية المتاحة حالياً.