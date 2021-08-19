رابط ديوان الخدمة المدنية الكويت 2021 لتسجيل الباحثين عن عمل بالكويت عبر منصة csc.gov.kw

رابط ديوان الخدمة المدنية الكويت 2021 ، شهدت محركات البحث الإلكترونية عمليات بحثية مكثفة من قبل الشباب بدولة الكويت للبحث عن موقع تسجيل الباحثين عن عمل موقع مكتب الخدمة المدنية الكويتي 2021 ففي الساعات القليلة الماضية ، كان العديد من الشباب الكويتي يبحثون عن مزيد من المعلومات حول كيفية التسجيل عبر الإنترنت على رابط مكتب الخدمة المدنية للباحثين عن عمل في دولة الكويت، فقد تم تدشين إعلان حكومي رسمي عن تفعيل وتشغيل رابط للباحثين عن عمل في دولة الكويت، وتأتي هذه الخطوة من الحكومة الكويتية كنوع من الدعم والمساعدات التي تقدمها الحكومة الكويتية للعاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والكليات والمؤسسات الكويتية والمعاهد، ومن خلال هذا المقال سنزودكم برابط ديوان الخدمة المدنية للباحثين عن عمل في الكويت وخطوات وكيفية التسجيل.

رابط ديوان الخدمة المدنية الكويت

أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي عن فتح باب التسجيل على الموقع الرسمي لمكتب الباحثين عن عمل في الكويت اعتباراً من الجمعة 20 أغسطس 2021، وستستمر عملية التسجيل والتقديم الإلكتروني على الموقع حتى يوم الجمعة الموافق 3 سبتمبر 2021 ونوهت الحكومة الكويتية على جميع خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية للعاطلين عن العمل الإسراع في عملية التسجيل على الموقع ، وقد اشترطت الحكومة الكويتية أنه من أجل استكمال عملية التسجيل فيجب استيفاء الشروط والضوابط المعلنة عبر منصة csc.gov.kw ومن أبرزها:

يجب أن يكون المتقدم كويتي الجنسية. ألا يتجاوز عمرك 18 سنة.

وتجدر الإشارة إلى أن ديوان الخدمة المدنية هو الموقع الحكومي الوحيد في الكويت للتقدم للوظائف الحكومية.

خطوات تسجيل الباحثين عن عمل بالكويت

من الجدير بالذكر أن الموقع الرسمي لمكتب الخدمة الوطنية الكويتي يستقبل آلاف الزيارات الشهرية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يحتويها، وتعهد ديوان الخدمة المدنية في الكويت بتقديم الخدمات لموظفي القطاع العام، مثل طلبات البيانات الرئيسية وطلبات دفع الإجازات وطلبات الرواتب والأنظمة المتكامل، حيث يمكنك التسجيل من خلال الخطوات الآتية: