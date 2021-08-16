التقديم في وظائف هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالسعودية 1443، فقد أعلنت اليوم هيئة تنظيم المياه والكهرباء من خلال موقعها الإلكتروني عن توافر عدد من الفرص الوظيفية للعمل لدي الهيئة، علي أن يكون التقديم في عدد من التخصصات الخاصة بوظائف إدارية ووظائف هندسية خالية، ويتم التقديم في الوظائف للأفراد الذين يحملون الجنسية السعودية فقط، علي أن يكون الشخص الذي يقوم بالتقديم من الأفراد الحاصلين علي شهادة الدبلوم أو شهادة البكالوريوس من أجل العمل بعدد محدد من التخصصات الخالية لدي الهيئة والتي تحتاج الي تعيين أفراد من أجل سد العجز في هذه التخصصات، ويتم العمل بهذه الوظائف من خلال مقر الهيئة داخل مدينة الرياض، وسوف نوضح لكم التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم في وظائف هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالسعودية.

التخصصات المطلوبة بهيئة تنظيم المياه والكهرباء

هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالسعودية تطلب عدد من الفرص الوظيفية الخالية لديها علي أن يكون التقديم لعدد من المسميات الوظيفية التي تحتاج إليها، ومن هذه التخصصات ما يلي:

مطلوب باحث أول تخصص محتوى إعلامي.

مطلوب باحث أول تخصص إخراج إعلامي.

مطلوب باحث أول تخصص مراجعة داخلية.

مطلوب باحث أول تخصص اتصالات.

مطلوب أخصائي أول مطور تطبيقات.

مطلوب أخصائي أول تخصص أمن سيراني.

مطلوب متخصص للعمل بتخصص (المالي الاقتصادي) فيما يخص الشؤون الاقتصادية.

مطلوب استشاري هندسي فيما يخص الشؤون الاقتصادية.

مطلوب اختصاصي تخصص أول مشاريع فيما يخص الشؤون الاقتصادية.

مطلوب اختصاصي فيما يخص الشؤون الخاصة بالمستهلكين.

مطلوب متخصص أول هندسي وأول توزيع.

مطلوب متخصص أول هندسي ومتخصص تدقيق ومتابعة.

مطلوب متخصص أول هندسي ومتخصص أكواد.

موعد ورابط التقديم الإلكتروني بوظائف الهيئة

حددت هيئة تنظيم المياه والكهرباء موعداً للتقديم بالوظائف الخالية لديها علي أن يبدأ التقديم بها بداية من يوم 15 أغسطس 2021 وينتهي التقديم في هذه الوظائف في يوم 26 أغسطس 2021، علي أن يتم التقديم في هذه الوظائف من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة التالي ecra.gov.sa والذي من خلاله يتم التقديم في جميع التخصصات السابق ذكرها، كما يمكن التعرف علي كافة الشروط الخاصة بكل وظيفة من خلال موقع الهيئة.