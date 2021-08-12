العمل في كرواتيا للعرب

في الوقت الحالي تعتبر تجربة العمل في كرواتيا ممتعة للغاية بالنسبة للعمال الأجانب والمهاجرين من جميع أنحاء العالم نظرًا لكون كرواتيا تتمتع باقتصاد سوق متطور وعملة مستقرة وقطاع خدمات ضخم.

ومن ناحية أخرى فإن آفاق العمل في كرواتيا محدودة بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد وتشمل هذه الصعوبات الركود المستمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتفاوت التنمية الإقليمية وقد تكون الرواتب أقل مما اعتدت عليه ولكن تكلفة المعيشة أقل مما تتوقع بكثير لذلك إذا كنت ترغب بالعمل في كرواتيا فأنت في المكان الصحيح.

في هذا المقال ستجد كل التفاصيل المتعلقة بالعمل في كرواتيا ومتوسط الرواتب وسياسة العمل وعدد الساعات والعديد غيرها، هيا بنا نبدأ.

كرواتيا لديها قوة عاملة ذات مهارات عالية في اقتصاد قائم على الخدمات بشكل أساسي ويعتمد الاقتصاد الكرواتي على السياحة بشكل كبير حيث يوفر أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتشمل القطاعات البارزة الأخرى قطاعي الصناعة والتصنيع على سبيل المثال الصناعات مثل الكيماويات والبلاستيك وأدوات الآلات والمعادن المصنعة والإلكترونيات ومنتجات الصلب والألمنيوم.

كما يسعد أرباب العمل الكرواتيون عادةً بالعمل مع الأجانب لكن يتعين عليك تبرير سبب كونك أكثر ملاءمة من المتقدم الوطني وعلاوة على ذلك تتطلب معظم الوظائف معرفة اللغة الكرواتية، تابع القراءة حتى النهاية لتتعرف على التفاصيل المتعلقة بالعمل في كرواتيا.

على الرغم من أن بعض الشركات الأجنبية قد تقدم وظائف لا تتطلب سوى اللغة الإنجليزية إلا أن فرصك في العثور على وظيفة في كرواتيا ستتحسن بشكل كبير إذا كان بإمكانك الحصول عليها باللغة المحلية، هذا جزئيًا لأن الكثير من الناس يتحدثون الإنجليزية والألمانية اليوم مما يجعل المنافسة صعبة.

باختصار شديد، الحصول على وظيفة كأجنبي في كرواتيا ليس بالأمر السهل ومع ذلك هناك خيارات وظيفية إذا كنت مثابرًا ولديك الكثير من الصبر.

للحديث عن القطاعات التي تعاني من نقص في المهنيين في كرواتيا فأبرزها المهندسين المعماريين والمهندسين المدنيين والأطباء ومدرسي اللغات الأجنبية ومهندسي تكنولوجيا المعلومات ومدرسي الرياضيات والمهندسين الميكانيكيين ومدرسي الفيزياء ويجب أن تعرف أنه من الأسهل عادة العثور على عمل في أكبر المدن مثل زغرب أو دوبروفنيك على الرغم من أن الصناعة السياحية تقع على طول الساحل وعلى الجزر الصغيرة.

أكبر الشركات التي تقوم بتوظيف الأجانب على أساس منتظم والتي يمكنك البحث عنها عبر الانترنت هي Adria-Mar وBluesun Hotels وDM Drogerie Markt و Holcim و iN2 و Puljanka كما تقوم الشركات الدولية بتوظيف الأجانب والخدمات التي تقدمها وكالات التوظيف العامة مجانية حيث تدار من قبل وزارة الاقتصاد والعمل وريادة الأعمال الكرواتية.

في كرواتيا يحق لجميع الأجانب العاطلين عن العمل التسجيل في سجل الباحثين عن عمل وبمجرد القيام بذلك لن تتلقى عروض عمل فحسب بل ستتلقى أيضًا التأمين الصحي الممول من الدولة واشتراكات الضمان الاجتماعي حيث تؤخذ مؤهلاتك وحالتك الصحية في الاعتبار للوظائف المحتملة.

بمجرد أن تبدأ العمل في كرواتيا يجب أن تعلم نفسك بظروف العمل المحلية والرواتب والضمان الاجتماعي حيث تختلف الرواتب بشكل كبير.

بادئ ذي بدء يجب أن تأخذ في الاعتبار أن الرواتب المحلية تميل إلى أن تكون أقل مما كنت معتادًا عليه في دول أوروبا الأخرى على الرغم من أن الكرواتي العادي يتمتع بالفعل بدخل أعلى من متوسط ​​دخل العامل في أوروبا الشرقية فعلى سبيل المثال إن هذا الدخل أقل بكثير مقارنة بدول أوروبا الغربية والشمالية وحتى دول الجنوب أيضًا.

ومع ذلك وفقًا لمستوى المهارة والخبرة المهنية والموقع ومجال التوظيف وصاحب العمل يمكن أن تكون الرواتب الفردية أعلى من ذلك بكثير فعلى سبيل المثال غالبًا ما يحصل الأشخاص العاملون في المجالات المالية والمصارف والتأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والتخزين على أجور أفضل من المتوسط ​​الوطني في حين أن الدخل في النقل أو الضيافة والتموين غالبًا ما يكون منخفضًا.

أيضًا قد تدفع الشركات التي تتخذ من العاصمة زغرب مقراً لها أكثر لأن رأس المال به تكاليف معيشية أعلى من الأماكن الأخرى ومن الجدير أيضًا أن نأخذ في الاعتبار أن الشركات الدولية غالبًا ما تدفع أكثر من الشركات المحلية.

عند محاولة معرفة صافي الدخل الذي تحتاجه عليك التفكير في نفقات المعيشة المحلية حيث أن تكلفة المعيشة في كرواتيا معقولة ومن المرجح أن تكون أقل مما هي عليه في بلدك الأصلي إذا كنت من بلد في أوروبا الغربية وعلى سبيل المثال في حين أن الأجور قد تكون أقل مما اعتدت عليه فإن الأسعار تميل إلى أن تكون معقولة.

على سبيل المثال أيضًا يبلغ متوسط ​​إيجار شقة بغرفة نوم واحدة في وسط المدينة حوالي 2110 كونة كرواتية ومن المحتمل أن تكلف المرافق بما في ذلك الإنترنت أقل بقليل من 1400 كونة كرواتية شهريًا حيث يبلغ سعر البنزين حاليًا حوالي 9.50 كونة كرواتية للتر ورغيف من الخبز سيكلفك 6 كونة كرواتية.

من ناحية أخرى يمكن أن تكون معيشة المغتربين أكثر تكلفة فقد تبدو أوقات الفراغ والثقافة وتناول الطعام في الخارج رخيصة إلى حد ما اعتمادًا على المكان الذي أتيت منه ومع ذلك قد يحتاج المغتربون إلى شراء تأمين صحي إضافي بالإضافة إلى دفع الرسوم الدراسية في المدارس الدولية فمثلًا طالب في المدرسة الثانوية في المدرسة الأمريكية الدولية في زغرب يكلف والديه أكثر من 16000 يورو سنويًا.

رسميًا يجب على الموظفين الكرواتيين العمل 40 ساعة في الأسبوع وقد تصل إلى 48 ساعة إذا كان العمل الإضافي ضروريًا وبالطبع يمكن أن يختلف هذا اختلافًا كبيرًا بالنسبة للأشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية أو وظائف مجهدة. يحق للجميع أيضًا الحصول على 28 يومًا كحد أدنى قانوني في إجازة سنوية مدفوعة الأجر.

بالإضافة إلى أيام إجازتهم يستفيد الموظفون من 13 إجازة رسمية سنوية وما يصل إلى سبعة أيام من الإجازة الشخصية وما يصل إلى 42 يومًا من الإجازة المرضية مدفوعة الأجر في السنة كما تتراوح فترة الاختبار للموظفين الجدد من أسبوعين إلى عدة أشهر وعادةً ما يكون الاختبار لمدة أربعة أسابيع هو الحالة الأكثر شيوعًا حيث سيعتمد إشعار فترة الإنهاء على المدة التي قضيتها في العمل في الشركة مما يزيد من مدة إقامتك هناك.

متوسط الراتب في كرواتيا هو 204،213 كونة كرواتية في السنة فيما تختلف الرواتب بين الرجال والنساء ويتقاضى الرجال متوسط راتب قدره 206128 كونة كرواتية بينما تحصل المرأة على راتب قدره 190،912 كونة كرواتية.

أكثر الوظائف مدفوعة الأجر هي الإدارة والأعمال بمتوسط دخل 338،146 كونة كرواتية والشؤون المالية والمصرفية بدخل 315،047 كونة كرواتية.

بناءً على التعليم تتلقى أعلى الرواتب الأشخاص الحاصلين على درجة الماجستير براتب 221،038 كونة كرواتية وثاني أعلى مستوى تعليمي مدفوع الأجر هو درجة الدكتوراه براتب 218،899 كونة كرواتية.

التجارب المختلفة تؤثر على الراتب أيضًا حيث يحصل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 16 عامًا من الخبرة على راتب قدره 284،522 كونة كرواتية أما الموظفون الذين تزيد خبرتهم عن 20 عامًا يتلقون 262041 كونة كرواتية.