التقديم في وظائف الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية NCMS، فقد أعلنت الشركة اليوم عن توافر عدد من الفرص الخالية لديها، فقد وضحت من خلال موقعها الإلكتروني عبر صفحة وظائف الشركة، عن توافر عدد من الفرص الوظيفية بوظائف مختلفة منها الإدارية والفنية والهندسية، ويتم التقديم في هذه الوظائف الخالية لدي الشركة للجنسين من الرجال والنساء، علي أن يتم التقديم لجميع الأفراد الحاصلين علي شهادات الثانوية العامة والدبلوم بالإضافة الي الحاصلين علي شهادة البكالوريوس أو الماجستير، ويتم التقديم في الشركة الوطنية لعدد من التخصصات التي تحتاج إليها الشركة، علي أن يتم التقديم بالوظائف الخالية من أجل العمل بفروع الشركة في مدينة الرياض ومدينة الخرج، وسوف نوضح لكم التخصصات والمسميات الوظيفية المطلوبة وطريقة التقديم في وظائف الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية.

المسميات الوظيفية المطلوبة في الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية

وضحت الشركة بأن هناك عدد من المسميات الوظيفية المطلوبة للعمل داخل الشركة، علي أن تقوم الشركة بتحديد مكان العمل وفق الاحتياج للمسمي الوظيفي الذي يتم التقدم إليه، ومن الوظائف المطلوبة الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية NCMS ما يلي:

مطلوب محاسب أول علي أن يكون مكان العمل بمدينة الرياض.

مطلوب مصور فوتوغرافي علي أن يكون مكان العمل بمدينة الخرج.

مطلوب قني سلامة علي أن يكون مكان العمل بمدينة الخرج.

مطلوب مهندس إلكترونيات علي أن يكون مكان العمل بمدينة الخرج.

مطلوب مهندس جودة علي أن يكون مكان العمل بمدينة الرياض.

مطلوب مهندس اختبار البرمجيات علي أن يكون مكان العمل بمدينة الخرج.

مطلوب فني تيار منخفض علي أن يكون مكان العمل بمدينة الخرج.

مطلوب فني تكييف علي أن يكون مكان العمل بمدينة الخرج.

مطلوب أخصائي إدارة المواهب علي أن يكون مكان العمل بمدينة الرياض.

مطلوب أخصائي التدريب والتطوير علي أن يكون مكان العمل بمدينة الرياض.

مطلوب اختصاصي ابتكار علي أن يكون مكان العمل بمدينة الرياض.

مطلوب مدير ضمان الجودة علي أن يكون مكان العمل بمدينة الخرج.

موعد التقديم ورابط التقديم بوظائف الشركة

أكدت الشركة بأن التقديم بالوظائف الخالية لديها سوف يكون من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها التالي career.ncms.sa علي أن يبدأ التقديم بالوظائف بداية من يوم 10 أغسطس والانتهاء حتي الاكتفاء من الطلبات التي يتم التقدم بها للشركة.