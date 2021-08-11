التقديم في وظائف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية 1443

التقديم في وظائف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، فقد أعلنت اليوم جامعة الملك سعود من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها عن توفير عدد من الفرص للتعيين بوظائف إدارية خالية، علي أن يتم التقديم في هذه الوظائف للجنسين من الرجال والنساء، وقد أكدت الجامعة بأن التقديم في الوظائف الخالية لديها سوف يكون لجميع الأفراد من حاملي شهادات الدبلوم وشهادة البكالوريوس في بعض من التخصصات التي تحددها الجامعة لجميع المتقدمين؛ وفد وضحت جامعة الملك سعود بأن الوظائف الخالية لديها سوف يكون للعمل بمكان الجامعة الرئيسي داخل مدينة الرياض، وبالإضافة الي فروع الجامعة الأخري في محافظة جدة، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في وظائف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

الوظائف المطلوبة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

أكدت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بأن الوظائف المطلوبة لديها سوف تكون لعدد من المسميات الوظيفية التي تحتاج إليها الجامعة من خلال هذا الإعلان، ومن المسميات الوظيفية المطلوبة ما يلي:

مطلوب مستشار قانوني بمدينة الرياض، علي أن يكون من الحاصلين علي شهادة البكالوريوس في تخصص القانون الذي يتم التقدم إليه.

مطلوب مساعد أمين مكتبة، علي أن يكون التقديم للنساء فقط وسوف يكون العمل بمدينة جدة، وعلي من تتقدم لهذه الوظيفة يجب أن تكون من الحاصلات علي شهادة الدبلوم في تخصص علوم المكتبات والمعلومات، أو بأي تخصص أخر ذات صلة للتقديم بهذه الوظيفة.

مطلوب محاسب ثانٍ علي أن يكون العمل بمدينة جدة، بشرط أن يكون من الحاصلين علي شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو بأي تخصص أخر ذات صلة للتقديم بهذه الوظيفة.

رابط التقديم في وظائف جامعة الملك سعود والموعد الأخير للتقديم

أكدت الجامعة بأن التقديم في هذه الوظائف سوف يبدأ من يوم 1 محرم 1443هـ، وينتهي التقديم في هذه الوظائف في الأحد الموافق يوم 14 محرم 1443، وقد أوضحت الجامعة بأن التقديم في هذه الوظائف سوف يكون من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة والذي من خلاله يقوم كل شخص باختيار التخصص الخاص به والتقديم به.