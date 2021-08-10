انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف الكويت اليوم من صحف الكويت والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نعرض لكم في هذه المقالة مجموعة من المهن والوظائف في الكويت اليوم، علماً بأن هذه الخدمة مقدمة للمقيمين في الكويت وليس خارجها، هذا وقد أعلن عن الكثير من الوظائف في الصحف والقنوات المحلية.

إن أعجبتك وظيفة ما يجب عليك أن تقرأ الشروط بعناية والمؤهلات المطلوبة قبل الشروع في طلب الوظيفة وسوف تجد رابط التقديم موجود بعد كل إعلان.

وظائف الكويت اليوم من صحف الكويت

هناك كثير من المهن والوظائف في الكويت اليوم، حيث مطلوب تخصصات متعددة ومختلفة مثل عمال المطاعم ومديرين حسابات وسائقين ومترجمين وغيرهم وجاء الوظائف كالآتي:

معلم قص شاورما لمطعم والراتب بالاتفاق ساعات العمل 8 ساعات مع وجود سكن ومواصلات، وإن كنت ترى نفسك مناسباً لهذه الوظيفة تواصل مع هذا الرقم عبر الواتساب 97971036. مطلوب سي فيو في منطقة الفحيحيل براتب شهري قدره 300 إلى 400 دينار حسب الخبرة والرقم الواتس آب هو 99621170. مطلوب عمالة نظافة أمام مجمع الكويت براتب شهري من 200 إلى 250 دينار ورقم الواتس آب هو 99621170. مطلوب مصمم ذو خبرة للعمل بمطبعة بالكويت الراتب حسب الاتفاق رقم التواصل 90002170. مدير صفحات مواقع التواصل الاجتماعي براتب 250 دينار للتواصل إرسال السيرة الذاتية على [email protected] . مطلوب نجار للعمل في منجرة براتب 300 دينار والتواصل يكون عبر هذا الرقم 99359992. مطلوب مترجم للعمل في مكتب ترجمة بدوام كامل براتب يصل إلى 250 دينار والتواصل يكون عبر هذا الرقم 98538829. مطلوب سائق للعمل براتب قدره 250 دينار بالإضافة إلى عمولة والتواصل يكون عبر 96720516.

وهذا ويكون انتهينا من عرض كثير من الوظائف المطلوبة في الكويت اليوم