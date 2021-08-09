رابط التقديم في وظائف أرامكو لحديثي التخرج وذوي الخبرة من الجنسين

أعلنت شركة أرامكو السعودية. عن فتح باب التقديم للجنسين من ذوي الخبرة وحديثي التخرج للعمل في الوظائف الشاغرة لدي الشركة. من خلال نظام التوظيف الجديد الذي تعمل به الشركة. والذي يستند على التوظيف عبر مسارين. الأول للمرشحين حديثي التخرج. والمسار الثاني للمرشحين من ذوي الخبرة. وسوف نحدد في السطور التالية المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف والشروط ورابط التقديم في وظائف أرامكو الشاغرة لذوي الخبرة وحديثي التخرج من الجنسين.

أولاً:- وظائف أرامكو لحديثي التخرج من الجنسين:-

المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة لحديثي التخرج من الجنسين لحملة البكالوريوس بدون خبرة أو خبرة لا تزيد عن ثلاث سنوات هي:-

1- الهندسة (هندسة البترول، الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، الكهربائية، المدنية، الصناعية، الهندسة البحرية، هندسة الطيران والسلامة، هندسة الحماية من الحريق).

2- الحاسب وتقنية المعلومات (هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات، هندسة الشبكات وعلوم الحاسب، تقنية المعلومات، أمن المعلومات).

3- العلوم (الجيولوجيا، الجيوفيزياء، الهندسة المعمارية، الكيمياء، الفيزياء، النانو تكنولوجي، علوم البحار، علوم الطاقة، العلوم البيئية، الرياضيات والإحصاء).

4- الأعمال التجارية (نظم المعلومات الادارية، إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، التسويق، إدارة سلسلة الإمداد، إدارة مشاريع، موارد بشرية، اقتصاد).

5- الفنون (التصميم الداخلي، التصميم الجرافيكي، علاقات عامة، الاتصالات، وسائط متعددة، إعلام، تعليم، أدب انجليزي، لغة عربية، علوم سياسية، علوم مكتبات).

6- القانون (القانون، القانون الدولي، قانون الشركات، القانون السياسي، العدالة الجنائية، علم الإجرام، القانون الإسلامي والدراسات).

7- أخري من الحاصلين على تخصصات أخرى غير مذكورة سابقاً.

شروط شغل الوظائف لحديثي التخرج:-

1- أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات السابقة.

3- أن يكون محقق معدل تراكمي لا يقل عن (2 من 4) أو ( 3 من 5) لتخصصات الهندسة وتقنية المعلومات والعلوم.

4- أن يكون محقق معدل تراكمي لا يقل عن ( 2.5 إلى 4) أو (3.5 من 5) أو ما يعادلهم لتخصصات العلوم الادارية والفنون والآداب والقانون.

5- بالنسبة للوظائف الهندسية يجب أن يكون مسجلاً رسمياً لدي الهيئة السعودية للمهندسين مع الحصول على اعتماد مهني وأن يتم إرفاق ما يثبت ذلك في طلب التقديم.

6- أن يجتاز المتقدم الاختبارات الخاصة بالقبول والمقابلة الشخصية والفحص الطبي.

طريقة التقديم:-

يمكن للمرشح التقديم على تلك الوظائف عبر رابط أرامكو للمرشحون حديثو التخرج ويجب تحديد التخصص المطلوب التقديم فيه والذي يتوافق مع المؤهلات المذكورة في الأعلي.

أولاً:- وظائف أرامكو لذوي الخبرة من الجنسين:-

تعلن الشركة عن مجموعة من الوظائف المتاحة لدي الشركة وذلك في مجالات الهندسة وعلوم الأرض وتقنية المعلومات والموارد البشرية والتسويق وفقاً لاحتياج الشركة على أن يشترط ما يلي في المتقدمين:-

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودية الجنسية.

2- خبرة عملية في مجال العمل لا تقل عن 3 سنوات.

3- درجة البكالوريوس أو أعلي بنظام الدراسة بدوام كامل.

4- درجة الدبلوم أو شهادة الثانوية بنظام الدراسة بدوام كامل.

5- أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية والفحص الطبي.

طريقة التقديم في الوظائف لذوي الخبرة:-

يمكن التقديم في الوظائف المتاحة لذوي الخبرة وذلك عبر ملء نموذج طلب التقديم على وجه الدقة في أرامكو ، بحيث يكون طلب شغل الوظيفة مستوفي لكل الاشتراطات المعلنة من قبل الشركة.