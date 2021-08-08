تقديم الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1442 وظائف وزارة الدفاع talents.msd.med.sa

ننشر رابط تقديم الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1442 وزارة الدفاع السعودية، وذلك بعد الإعلان الرسمي من قبل الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع عن إتاحة التقديم على وظائف وزارة الدفاع الشاغرة والبالغ عددها 2181 وظيفة شاغرة، حيث ترغب الإدارة في استقطاب الكفاءات المميزة من أجل العمل لدى المستشفيات العسكرية، وقد أوضحت تخصصات وزارة الدفاع الطبية المطلوبة، بالإضافة إلى توضيح رابط تقديم وزارة الدفاع 1442، ومن يرغب في الإطلاع على نتائج وزارة الدفاع القبول المبدئي أو النهائي للمتقدمين للالتحاق بالعام الدراسي القادم من الجامعيين والحاصلين على شهادة الثانوية العامة، يمكنه ذلك من خلال ثقفني الآن.

تقديم الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1442

تم الإعلان اليوم الأحد بتاريخ 29 ذي الحجة 1442هـ الموافق لتاريخ 8 أغسطس لعام 2021م من جانب وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية ممثلةً في الإدارة العامة للخدمات الصحية بالقوات المسلحة عن توفر عدداً من الوظائف الشاغرة البالغ عددها 2181 وظيفة شاغرة.

وقد جاء هذا الإعلان الوظيفي من أجل استقطاب الكفاءات المميزة لتوظيفها في مستشفيات القوات المسلحة العسكرية، كما أوضحت الإدارة العامة للخدمات الطبية أو الصحية تخصصات وزارة الدفاع الصحية المطلوبة ضمن الإعلان الوظيفي الموحد، حيث جاءت التخصصات المطلوبة وفقاً للتالي:

الطب “جميع التخصصات”. التمريض “جميع التخصصات”. الخدمات الطبية المساعدة. الخدمات المساندة. الجودة وسلامة المرضى. الإدارة المالية. التخطيط والتطوير. صيانة الطائرات. إدارة المشاريع. الموارد البشرية. تقنية المعلومات.

رابط تقديم وزارة الدفاع الوظائف الصحية 1442

أوضحت وزارة الدفاع بالإعلان الوظيفي المرفق عبر موقعها الإلكتروني “بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة” كيفية التقديم على الوظائف الصحية للقوات المسلحة السعودية، حيث يتم تقديم وزارة الدفاع 1442 على الوظائف الصحية من خلال الدخول إلى بوابة الإدارة العامة للخدمات الطبية الإلكتروني، الذي يمكنكم الدخول إليه عن طريق اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط تقديم وزارة الدفاع للخدمات الصحية (talents.msd.med.sa).

وقد جاء إعلان وزارة الدفاع الوظيفي بهدف السعي لبناء مجتمعاً صحياً مستداماً لكافة منسوبي وزارة الدفاع وذويهم، وتعزيز نمط الحياة الصحية لهم وتبني أفضل الممارسات بالمعلوماتية الرقمية وإدارة المعرفة والتكامل الفعال بالشراكة مع منظومة القطاع الصحي في المملكة من أجل تقديم خدمات وقائية وعلاجية لمنسوبيها، ويمكنكم تقديم الخدمات الطبية وزارة الدفاع 1442 من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.