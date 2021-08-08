رابط تقديم وزارة الدفاع 1442 mod.gov.sa بوابة الإدارة العامة للخدمات الصحية talents

ننشر رابط تقديم وزارة الدفاع 1442 للثانوي والجامعيين بعد أن تم الإعلان من جانب اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل للحاصلين على مؤهل الثانوية العامة والشهادة الجامعية من المواطنين بالمملكة العربية السعودية الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى الوزارة، وقد تم تحديد فتح باب القبول والتسجيل في وزارة الدفاع 1442 للعام الدراسي القادم، إلى جانب شروط وزارة الدفاع الواجب توافرها فيمن يرغب في التسجيل.

وكانت قد أعلنت إدارة القبول والتجنيد الموحد عن بدء التسجيل في وظائف وزارة الدفاع السعودية عبر بوابة التجنيد الموحد الإلكترونية tajnid.mod.gov.sa التابعة للقوات المسلحة السعودية، وذلك للتعيين على رتبة رقيب حتى جندي، ويتم التقديم في وزارة الدفاع عن طريق الدخول إلى بوابة القبول والتجنيد الموحد الإلكترونية، ويمكنكم الآن الإطلاع على نتائج وزارة الدفاع القبول النهائي المعلن عنها رسمياً من قبل الوزارة، كما يمكنكم الحصول على رابط تقديم وزارة الدفاع الإدارة العامة للخدمات الصحية المعلن عنه اليوم الأحد بتاريخ 8 أغسطس 2021م.

رابط تقديم وزارة الدفاع 1442

أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد بتاريخ 8 أغسطس 2021م عن توفر عدداً من الوظائف الشاغرة البالغ عددهم (2181) وظيفية شاغرة بالقطاع العسكري لاستقطاب الكفاءات المميزة للعمل في المستشفيات العسكرية بالإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بهدف بناء مجتمع صحي مستدام لجميع منسوبي وزارة الدفاع وتابعيهم.

وقد أوضحت الإدارة العامة للخدمات الصحية للقوات المسلحة التخصصات المطلوبة بالقطاع الصحي للوزارة، حيث يمكنكم التعرف على تخصصات وزارة الدفاع الصحية من خلال النقاط التالية:

الطب “جميع التخصصات”. التمريض “جميع التخصصات”. الخدمات الطبية المساعدة. صيانة الطائرات. الخدمات المساندة. الإدارة المالية. التخطيط والتطوير. إدارة المشاريع. الموارد البشرية. تقنية المعلومات. الجودة وسلامة المرضى.

ويتم تقديم وزارة الدفاع 1442 الوظائف الصحية من خلال الدخول إلى المنصة الموحدة للتوظيف بالإدارة العامة للخدمات الصحية عن طريق اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط بوابة الإدارة العامة للخدمات الصحية (talents.msd.med.sa).

تقديم وزارة الدفاع ثانوي

تم الإعلان رسمياً من جانب اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية واللجنة الخاصة بقبول الجامعيين بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي

عن فتح باب القبول والتسجيل في وزارة الدفاع للحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي للالتحاق بالعام الدراسي الجديد 1443هـ.

وقد حددت لجنة القبول والتسجيل موعد البدء في استقبال طلبات التقديم والذي يمكنكم التعرف عليه من خلال التالي:

يبدأ تسجيل المتقدمين الثانوي اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 1 يونيو 2021م الموافق لتاريخ 20 شوال 1442هـ.

رابط التقديم للثانوي بموقع لجنة القبول الموحد للقوات المسلحة (mod.gov.sa).

شروط قبول وزارة الدفاع للثانوي 1442

أوضحت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين شروط قبول وزارة الدفاع للمتقدمين الثانوي 1442، حيث تمثلت شروط وزارة الدفاع في التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويتم استثناء من كانت نشأته مع والده المتواجد خارج المملكة لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة، ويشترط لذلك عدم حمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه. أن يكون حسن السيرة والسلوك. ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم “انتظام نهاري” تخصص علوم طبيعية فقط لجميع الكليات. أن يكون المتقدم من خريجي هذا العام، ولن يتم قبول خريجي الأعوام السابقة. يجب ألا تقل النسبة المئوية بشهادة الثانوية عن 80% للتخصص العملي. تأدية اختبارات القدرات العامة والحصول على درجة لا تقل عن 60%. اجتياز الاختبار التحصيلي والحصول على درجة لا تقل عن 60%. أداء اختبار الكفايات. لا يقل العمر عن 17 عام، ولا يزيد عن 22 عام. اجتياز الفحص الطبي المبدئي والنهائي والمقابلة الشخصية. أن يكون المتقدم غير متزوجاً. تناسب الوزن مع الطول (الحد الأدنى > 165سم – 52 كجم)، (الحد الأقصى > 188سم – 95كجم). اجتياز الاختبارات الخاصة بالقبول الشامل واللياقة البدنية. اجتياز اختبار القدرات الخاصة للكليات التي تتطلب ذلك. لن يتم قبول أي كشف طبي سوى الصادر عن اللجنة، وتعتبر نتائج الفحص نهائية لا يحق للمتقدم المطالبة بإعادتها أو معرفة أسباب عدم القبول.

شروط التقديم على وزارة الدفاع للجامعيين

قبل البدء في تعبئة نموذج التقديم على وزارة الدفاع للحاصلين على شهادة البكالوريوس للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى الوزارة للعام الدراسي 1442-1443هـ، يجب أن يتم قراءة شروط التقديم بعناية للتعرف على مدى انطباق الشروط على المتقدم، ويمكنكم الإطلاع على شروط التقديم من خلال التالي:

أن يكون سعودي أصلاً ومنشأً، ويستثنى من نشأ مع والده خارج المملكة لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة، بشرط عدم حمل جواز وجنسية البلد التي ولد بها.

التمتع بحسن السيرة والسلوك، ولا يكون محكوماً عليه بحدٍ شرعي أو في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

لا يكون قد انسحب أو تم طرده من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب ٍ كان.

لا يزيد عمر المتقدم عن 27 عاماً لكافة التخصصات، ولا يزيد عن 30 عاماً للأطباء تخصص طبيب عام جراحة، طبيب أسنان عند بدء العام الدراسي.

حصول الطالب على الشهادة الجامعية عن طريق الانتظام الكلي، ولا يقل التقدير عن “جيد”.

أداء اختبار قياس القدرات العام للتخصصات النظرية فقط الخاص بالجامعيين وإحضار ما يثبت ذلك.

لا يقل طول الطالب عن 165سم، إلى جانب ضرورة تناسب الوزن مع الطول وفق اللائحة الطبية.

لا يكون متزوجاً من امرأة أجنبية.

الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بجميع التخصصات الطبية والصحية.

إنهاء المتقدم فترة الامتياز للتخصصات الطبية.

إنهاء المتقدم فترة الامتياز للتخصصات الطبية. اجتياز إجراءات القبول سواء المقابلة الشخصية أو الكشف الطبي أو التزكية الأمنية بنجاح.

ألا يكون المتقدم مصاباً بمرض الصرع أو الربو أو أي أمراض معدية أخرى.

التسجيل في وزارة الدفاع 1442

تم الإعلان رسمياً من جانب وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية متمثلةً في الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد عن توفر وظائف عسكرية للجنسين “رجال – نساء” للالتحاق بالخدمة العسكرية للتعيين بعد القبول النهائي بمن تتوافر لديه أو لديها الشروط الواجبة على رتبة من رقيب وحتى جندي بمناطق المملكة.

وقد أوضحت الإدارة العامة للتنجيد والقبول أنه يتم تقديم وظائف وزارة الدفاع السعودية عن طريق زيارة بوابة القبول والتجنيد الموحد الرسمية التابعة للوزارة، كما أوضحت الإدارة أن شروط وزارة الدفاع الواجب توافرها لدى المتقدم أو المتقدم وإجراءات التقديم في وظائف وزارة الدفاع المعلن عنها مرفقة بالموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة.

فمن يرغب في قراءة الشروط أو الإطلاع على شروط تسجيل وزارة الدفاع للرجال أو النساء 1442، يمكنه ذلك من خلال شروط وزارة الدفاع للتقديم بالوظائف عبر موقع ثقفني، كما يجب الالتزام بالموعد المحدد للتقديم في وظائف وزارة الدفاع المعلن عنها رسمياً، كما يجب العلم أنه لا يتم تسجيل وزارة الدفاع عن طريق بوابة ابشر التوظيف الإلكترونية، وإنما عن طريق بوابة التجنيد الموحد الإلكترونية.

شرح كيفية التقديم على وزارة الدفاع 1442

قبل بدء تسجيل وظائف وزارة الدفاع 1442 يجب على كافة الراغبين والراغبات في التقديم قراءة شروط تقديم وزارة الدفاع نساء ورجال 1422 جيداً للتعرف على مدى مطابقة الوظائف المعلنة مع المؤهلات الحاصل عليها المتقدم أو المتقدمة، كما تتيح بوابة التجنيد الموحد تعديل البيانات المُدخلة قبل انتهاء فترة التسجيل المحددة من جانب إدارة القبول والتسجيل الأولى من خلال حذف الوظائف والرجوع للبيانات والتعديل عليها.

ويجب العلم أنه سوف يتم استبعاد المتقدم/المتقدمة في حال عدم تطابق تاريخ الميلاد ونسبة أو معدل الشهادة أو سنة التخرج المدخلة في بوابة القبول والتجنيد مع الوثائق. ويتم التسجيل في وظائف وزارة الدفاع عن طريق الدخول إلى بوابة التجنيد والقبول الموحد للقوات المسلحة باتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم إنشاء حساباً جديداً على البوابة الإلكترونية لكي يتمكن المتقدم أو المتقدمة في التسجيل بالوظائف العسكرية المعلنة.

ومن يرغب في التعرف على طريقة تقديم وزارة الدفاع عبر بوابة التجنيد والقبول الموحد، أو التعرف على خطوات التقديم على وزارة الدفاع 1442، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

التسجيل في وظائف وزارة الدفاع العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد للفترة القادمة للوظائف العسكرية الخاصة بالرجال والنساء اعتباراً من الأحد بتاريخ 13 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 25 أبريل 2021م الجاري.

ويجب العلم أنه رابط تقديم وزارة الدفاع في حال ليس لدى المتقدم أو المتقدمة نتيجة التحصيلي أو القدرات أن يكتب في خانة التحصيلي أو القدرات رقم “صفر”.

ويستمر التسجيل في وظائف القوات المسلحة متاحاً حتى يوم الخميس الموافق لتاريخ 17 رمضان 1442هـ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

ومن يرغب في الحصول على رابط وزارة الدفاع تسجيل دخول أو رابط دخول وزارة الدفاع تقديم الوظائف العسكرية التي من المقرر أن يُتاح التقديم عليها اليوم، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط تقديم وزارة الدفاع 1442 الرسمي المرفق بالمقال عبر ثقفني.

مراكز القبول والتجنيد للقوات المسلحة 1442

يمكنكم الحصول على مواقع مراكز القبول والتجنيد للقوات المسلحة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية عن طريق بوابة التجنيد والقبول الموحد الرسمية، حيث يمكنكم الدخول إلى موقع المركز التابع له من خلال البوابة، وتضمن البوابة مراكز القبول التالية:

(مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الغربية /جدة – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الوسطى / الخرج مقابل البوابة العسكرية رقم ٣ – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشمالية / حفر الباطن – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشمالية الغربية /تبوك – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشرقية / الظهران بالقرب من الدمام – مركز القبول والتجنيد بمنطقة الطائف قيادة منطقة الطائف – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الجنوبية/خميس مشيط – مركز القبول والتجنيد بالرياض – مركز القبول والتجنيد النسائي بالرياض).

بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة

تم تحديد موعد إغلاق التسجيل في وزارة الدفاع عبر بوابة التجنيد والقبول الموحد للقوات المسلحة ليكون في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس القادم بتاريخ 17 رمضان 1442هـ، ويجب العلم أنه سيتم فتح تقديم وزارة الدفاع للجامعين اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 20 رمضان 1442هـ.

وفي حال مواجهة الراغب أو الراغبة في التقديم على وظائف وزارة الدفاع عند التسجيل، فيجب عليه تغيير المتصفح واختيار الوقت المناسب للتقديم (بعيداً عن ضغط الأعداد الكبيرة التي ترغب في التسجيل)، واستخدام اللابتوب أو الكمبيوتر بدلاً من الجوال للتيسير على المتقدم أو المتقدمة.

التقديم على وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1442

بعد أن يتم تعبئة جميع البيانات المطلوبة بنموذج التسجيل بشكل صحيح عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة، وتم الوصول إلى صفحة حالة الطلب وظهرت رسالة أن حالة الطلب “تحت الإجراء”.

ففي حال القبول سيتم إرسال رسالة نصية على الجوال المسجل لدى البوابة تفيد بالقبول لاستكمال باقي البيانات المطلوبة، ولكي يتم إظهار رقم الطلب الخاص بك على البوابة، يمكنك ذلك من خلال النقر على “الرئيسية”.

وسوف تظهر أمامك البيانات الخاصة بك (الاسم – رقم الهوية – رقم التسجيل)، وستجد رقم الطلب بخانة رقم التسجيل، بإمكانك طباعتها أو الاحتفاظ بها لإحضارها خلال المقابلة الشخصية للمطابقة، ومن يرغب في الحصول على رابط تقديم وزارة الدفاع 1442 الرسمي، يمكنه ذلك من خلال المقال.

وزارة الدفاع أسماء المقبولين والمقبولات 1442

تم الإعلان رسمياً اليوم الخميس بتاريخ 29 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 17 رمضان 1442هـ من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الدفاع عن إطلاق أسماء المقبولين والمقبولات بالوظائف المعلن عنها بتاريخ 6 جمادي الأولى 1442هـ.

وقد بلغ عدد المجتازين المقابلات الشخصية 122 مواطناً ومواطنةً، ويمكنكم الاستعلام عن أسماء المقبولين والمقبولات بشكل نهائي عبر موقع وزارة الدفاع الآن من خلال ملف بصيغة pdf للرجال وأخر للنساء.

التقديم وزارة الدفاع للجامعيين

وفقاً للموعد المعلن عنه من جانب اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين لفتح باب التسجيل والتقديم على وزارة الدفاع للجامعيين للالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الدراسي 1442-1443هـ، فمن المقرر أن يتم فتح موقع لجنة قبول الجامعيين في الموعد التالي:

يبدأ التقديم على وزارة الدفاع للجامعيين اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 20 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 2 مايو 2021م.

وقد أعلنت اللجنة المركزية للقبول والتسجيل بوزارة الدفاع عن التخصصات المطلوبة للجامعيين 1442، ويجب العلم أنه يتم تحديث التخصصات في بداية كل فترة قبول، ويمكنكم التعرف على تخصصات وزارة الدفاع للجامعيين والحصول على رابط تقديم وزارة الدفاع 1442 للجامعيين من خلال ثقفني.

فتح التقديم على وزارة الدفاع للثانوي 1442

تم فتح باب القبول والتسجيل في وزارة الدفاع للمتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ممن تتوافر لديهم شروط القبول المعلن عنها عبر موقع القبول الموحد للقوات المسلحة.

وعند البدء في عملية التسجيل يتم أولاً اختيار الكلية وفق تسلسل الرغبات، ويمكنكم التعرف على الكليات من خلال التالي: