وظائف وزارة الدفاع السعودية 1443 مستشفيات القوات المسلحة التخصصات المطلوبة والتقديم، فقد أعلنت وزارة الدفاع اليوم عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لديها في بعض التخصصات التي تحتاج إليها الوزارة خلال الوقت الحالي، حيث تهدف الوزارة الي استقطاب الكثير من الخبرات والكفاءات المميزة من أجل العمل في المستشفيات العسكرية من خلال الإدارة العامة للخدمات الصحية بالوزارة، لذا يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن طريقة التسجيل في وظائف وزارة الدفاع والتي سوف تكون متاحة لجميع الأفراد من حاملي الشهادات الخاصة بالدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير والدكتوراه أيضاً، لذا سوف نوضح لكم طريقة التقديم في التخصصات المطلوبة لدي وظائف الدفاع بمستشفيات القوات المسلحة.

التخصصات المطلوبة بوظائف مستشفيات القوات المسلحة 1443

وضحت الوزارة بأن التقديم لدي وظائف الوزارة سوف تكون لعدد من التخصصات التي تتطلبها الوزارة وهي كالتالي:

وظائف الطب وذلك لجميع التخصصات.

وظائف التمريض لجميع التخصصات.

وظائف بالخدمات الطبية الساعدة.

وظائف الجودة وسلامة المرضى والصحة المهنية.

وظائف بالموارد البشرية.

وظائف بقسم صيانة الطائرات.

وظائف بتخصص الإدارة المالية.

وظائف بقسم الخدمات الإدارية المساندة.

وظائف بتخصصات تقنية المعلومات.

وظائف بتخصص إدارة المشاريع.

وظائف شاملة بتخصص التخطيط والتطوير.

ويتم العمل بهذه الوظائف من خلال المستشفيات العسكرية عبر هذه المناطق: المنطقة الوسطى، المنطقة الغربية، بالإضافة الي المنطقة الشرقية، المنطقة الجنوبية، وكذلك المنطقة الشمالية.

رابط التقديم في وظائف وزارة الدفاع بمستشفيات القوات المسلحة

التقديم بوظائف وزارة الدفاع الخاص للعميل بمستشفيات القوات المسحة سوف يكون من خلال بوابة التوظيف الإلكتروني التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة، علي أن يبدأ التقديم في هذه الوظائف بداية من اليوم الموافق 8 أغسطس 2021م؛ ويستمر بهذه الوظائف حتي يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021م، ويتم التقديم بالخطوات التالية لجميع المتقدمين: