شروط وظائف السكة الحديد 1500 وظيفة للدبلومات والمعاهد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن شروط واماكن التقديم فى وظائف السكة الحديد والتى يبلغ عددها 1500 وظيفة للحاصلين على الدبلومات الفنية والمعاهد بجميع المحافظات والوظائف المطلوبة هي “فنى إشارات رابع، وفنى كهرباء رابع، وفنى ميكانيكى رباع، وفنى برادة رابع، وفنى مناورة رابع، وفنى مزلقان رابع، وفنى صيانة سكة حديد رابع، وفنى حركة وبلوك رابع، وفنى لحام سكة حديد رابع، ومشرف قطار رابع، وصراف تذاكر رابع”، وقد حددت الهيئة فى المنشور المؤهل المناسب لكل وظيفة من الوظائف السابقة.

شروط وظائف السكة الحديد

وحددت الهيئة مجموعة من الشروط الواجب توافرها لكي يتمكن الخريج من التقديم فى وظائف السكة الحديد المذكورة وهي كالتالي:-

أن لا يقل سن المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.

الحصول على دبلوم فني صناعي نظام ثلاث سنوات أو نظام خمس سنوات أو معهد فنى صناعى.

أن يتمتع المتقدم باللياقة البدنية والصحية اللازمة.

يسدد المتقدم مبلغ 250 جنيه بحوالة بريدية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

لا يقل المجموع الحاصل عليه المتقدم فى الدبلوم أو المعهد عن 65%.

المتقدم لابد أن يكون مقيدم مقيم إقامة دائمة فى حدود المنطقة المتقدم إليها، ويكون العنوان مدون ببطاقة الرقم القومي سارية المفعول قبل تاريخ الإعلان وليس بعده.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم

يبدأ التقديم فى مسابقة الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 9 أغسطس 2021 وحتى يوم 8 سبتمبر 2021 لمدة ثلاثون يوماً ما عدا ايام الجمعة من كل أسبوع على أن يتم تقديم المستندات والأوراق التالية:-

المؤهل الدراسي.

شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة.

بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية المفعول.

بيان أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء النهائي منها أو الاعفاء المؤقت.

تقديم عدد 4 صورة شخصية حديثة للمتقدم مقاس 4 × 6.

صحيفة الحالة الجنائية مقدمه باسم هيئة السكة الحديد.

أصل الحوالة البريدية بملغ 250 جنيه.

ملف ورق حجم كبير.

رقم التليفون الشخصي للمتقدم للتواصل معه على الواتس وهذا شرط إلزامي.

أماكن ومواعيد الاختبارات

سوف تجري الاختبارات الأولية فى مركزي تقييم القدرات والمسابقات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الكائن فى 13 شارع صلاح سالم بمدينة نصر بجوار الجهاز المركزي للمحاسبات، وسيتم التواصل مع المتقدم من خلال الطرق التالية:-