انت الان تتابع تفاصيل خبر آلاف الوظائف المعلنة بنشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر أغسطس 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت وزارة القوى العاملة والهجرة عدد جديد من الوظائف الشاغرة لشهر أغسطس 2021، وذلك من خلال النشرة القومية للتشغيل، وشملت الوظائف جميع المؤهلات عليا ومتوسطة وفوق متوسطة وبدون مؤهل للعمل بالقطاع الخاص، ونتابع الآن من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف، نشر وظائف وزارة القوي العاملة والهجرة لشهر أغسطس 2021.

نشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر أغسطس 2021

تعلن مدارس طلائع المستقبل للغات بالحي السادس بمدينة المنيا الجديدة، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة كالاتي:-

مطلوب عدد 5 مدرس مؤهل عالي من الجنسين، ويفضل خبرة. مطلوب عدد 3 مشرفة باص، مؤهلات عليا ومتوسطة، خبرة.

ويشترط أن لا يزيد السن عن 50 سنة، والراتب حسب المقابلة.

تعلن شركة زد تو داتا لتوصيف وتحليل البيانات والمعلومات ” برج القدس – شارع الرياح التوفيقي – أتريب – بنها القليوبية” عن فتح باب التعيين لشغل الوظائف التالية:-

مطلوب عدد 50 مهندس بكالوريوس هندسة كهرباء، و باور وحاسبات وميكاترونكس وتحكم، ويشترط آلا يزيد السن عن 29 سنة، والراتب حسب المقابلة.

ولمن يرغب في الالتحاق بالوظائف يرجى التسجيل من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة، أو التواصل مع الشركة من خلال البريد الإلكتروني المذكور بالإعلان، أو الاتصال بالأرقام التالية: 01065777581

تعلن شركة الهلال للملابس والتريكو أمام شركة مصر بالمنطقة الصناعية كفر الدوار، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة بالشركة لجميع المؤهلات، التفاصيل كالتالي:-

مطلوب عدد 10 عامل سنجر براتب 1750 جنية. مطلوب عدد 15 عامل اوفر، براتب 1750 جنية. مطلوب عدد 20 عامل اورلية براتب 2000 جنية.

ويشترط لجميع المؤهلات، وان لا يزيد السن عن 30 سنة من الجنسين، ويفضل خبرة في مجال العمل.

وظائف آخري:

مطلوب عدد 5 مهندس زراعي، بكالوريوس زراعة – دواجن، ويشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة، براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 5 طباخ مؤهلات متوسطة. مطلوب عدد 20 عامل يجيد القراءة والكتابة- أو مؤهل متوسط، براتب 2000 جنية.

ويشترط للراغبين أن لا يقل السن عن 40 سنة.

مطلوب عدد 100 عامل إنتاج من الجنسين مؤهلات متوسطة، للعمل فورا بالشركة السويسرية للملابس الجاهزة بالعاشر من رمضان، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية وتدريبات ومواصلات وسكن للمغتربين ووجبات، براتب يبدأ من 2500 جنية إلى 3000 جنية، وللتواصل من خلال الأرقام التالية: 01228313263 – 01001600219

تعلن حضانة نور البيان بالقوصية شارع الشيخ نجيب، عن حاجتها إلى عدد 3 مدرسة لغة عربية وانجليزية، ويشترط مؤهلات عليا، وان لا يزيد السن عن 30 سنة والراتب حسب المقابلة.

طرق التقدم لوظائف وزارة القوى العاملة والهجرة

للراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة يرجى التسجيل من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة عبر تسجيل راغبي العمل.