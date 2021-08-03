وظائف خالية لجميع المؤهلات بشركة الفرجانى هايبر ماركت

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة الفرجانى هايبر ماركت، من خلال وزارة الشباب والرياضة عن حاجتها إلى ضم كوادر جديد من الشباب لشغل الوظائف التالية، لجميع المؤهلات للعمل بفروع الشركة بالجيزة والقاهرة، ونتابع من خلال مصر فايف عرض تفاصيل وطرق التقدم للوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة الفرجانى هايبر ماركت

مطلوب مديري افرع. مديري قسم اغذيه طازجة. منسقي جروسري. مطلوب بائعين بقالة. مطلوب بائعين لحوم برازيلي. مطلوب فنيين صيانة تبريد وتكييف. مطلوب مراقبين كاميرات. منسقي مخازن. مطلوب شيفات اجبان. مطلوب مراقبين مخازن. مطلوب منسقين ممرات. مطلوب موظفين كاشير. مطلوب متلقي طلبات. مطلوب بائعين عطارة. طيار دليفرى. مطلوب سائقين دليفرى. مطلوب عمال نظافة.

شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف الفرجانى هايبر ماركت

للراغبين يشترط جميع المؤهلات عليا ومتوسطة وفوق متوسط وبدون مؤهل، من الجنسين، ويشترط أن لا يزيد السن عن 45 سنة، خبرة وبدون، وتقدم الشركة للراغبين في الالتحاق بالوظائف مرتبات مجزية وأرباح سنوية وخطوط وتأمينات طبية واجتماعية، والعمل 9 ساعات.

وظائف آخري:

ولمن يرغب يرجى التسجيل من خلال منصة توظيف مصر عبر الرابط التالي”وظائف الفرجانى هايبر ماركت” ثم الحضور مباشرة يوم السبت 14 أغسطس 2021، للمقابلات الشخصية، بالعنوان التالي: شارع عثمان بن عفان بميدان تريومف بالقرب من ميدان الألف مسكن 102.