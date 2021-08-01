رابط تقديم أمن وحماية للنساء 1442 التسجيل في القوات الخاصة ابشر للتوظيف jobs.sa

ننشر رابط تقديم أمن وحماية للنساء 1442 عبر منصة أبشر للتوظيف العسكري، وذلك بعد أن تم الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية للعنصر النسائي من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ الأول من شهر أغسطس لعام 2021م الموافق لتاريخ الثاني والعشرون من شهر ذي الحجة لعام 1442هـ، حيث أوضحت الإدارة أماكن التعيين في القوات الخاصة للنساء، وشروط تقديم القوات الخاصة للأمن والحماية الواجب توافرها في من ترغب في التسجيل الآن.

رابط تقديم أمن وحماية للنساء 1442

نود بدايةً التعريف بقطاع القوات الخاصة للأمن والحماية باعتباره أحد القطاعات العسكرية التي تتبع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، فهو يعمل بمختلف المهام بما في ذلك العمل على حماية المواقع الخاصة بالمشاريع الجديدة ومن أهمها مشروع مدينة نيوم ومشروع البحر الأحمر ومشروع محافظة العلا ضمن الرؤية الحكيمة للمملكة 2030.

بالإضافة إلى العمل على حماية وتأمين السياحة والسائحين بصورة خاصة، وقد توضيح أماكن التعيين للقوات الخاصة للأمن والحماية نساء 1442هـ وهي الأماكن المذكورة عالية، ومن المقرر أن يتم تعيين المقبولات نهائياً بعد المرور بإجراءات التقديم واجتياز اختبارات القبول على رتبة جندي للعنصر النسائي.

وقد تم فتح باب القبول والتسجيل في وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد بتاريخ 1 أغسطس 2021م الموافق لتاريخ 22 ذي الحجة 1442هـ، وسوف تستمر منصة ابشر للتوظيف في استقبال طلبات التسجيل في الأمن والحماية حتى يوم الخميس بتاريخ 5 أغسطس 2021م الموافق لتاريخ 26 ذي الحجة 1442هـ الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت أم القرى.

تم تخصيص هذه الوظائف العسكرية للمواطنات السعوديات فقط أصلاً ومنشأً، ويستثنى من هذا الشرط من كانت نشأتها مع والدها أثناء تأديته خدمة خارج المملكة. حصول المتقدمة على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويتم تفضيل من لديها مؤهلاً أعلى. أن يتوفر لدى المتقدمة حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون محكوماً عليها بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. ألا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية، وألا تكون قد تم إنهاء خدمتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سببٍ كان، كما يجب ألا تكون موظفةً بأي جهة حكومية. أن يكون لدى المتقدمة هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت فتح التقديم على القوات الخاصة 1442. اجتياز المتقدمة كافة إجراءات القبول واختباراته. ألا تكون متزوجةً بغير مواطن سعودي. في حال الحصول على المؤهل الدراسي من خارج المملكة، فيجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم، إلى جانب التصديق عليها. يتم تعبئة طلب الالتحاق الأولي عن طريق ابتاع رابط تقديم أمن وحماية للنساء 1442 (jobs.sa) الرسمي عبر منصة ابشر للتوظيف الإلكترونية.

شروط القوات الخاصة للأمن والحماية 1442