وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية jobs.sa للنساء 1442 أماكن التعيين ورابط تسجيل ابشر للتوظيف

ننشر رابط التسجيل في وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية jobs.sa للنساء 1442، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن موعد فتح باب التسجيل عبر منصة أبشر للتوظيف للتقديم من أجل الالتحاق بالقوات الخاصة للأمن والحماية للعنصر النسائي، وحيث من المقرر أن يتم استقبال طلبات الراغبات في الالتحاق بالقوات الخاصة للتعيين على رتبة جندي ببعض المناطق المذكورة بالإعلان الوظيفي عبر ابشر توظيف، ومن خلال ثقفني نستعرض موعد بدء تقديم القوات الخاصة 1442، وشروط التقديم ورابط التسجيل لتعبئة طلب الالتحاق الأولي عبر منصة التوظيف الإلكتروني.

موعد تقديم وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية jobs.sa

تم الإعلان بشكل رسمي عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن البدء في استقبال طلبات التسجيل من المواطنات السعوديات الراغبات في الالتحاق بوظائف القوات الخاصة للأمن والحماية 1442هـ خلال الفترة التالية:

يبدأ التسجيل اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد بتاريخ 1 أغسطس 2021م الموافق لتاريخ 22 ذي الحجة 1442هـ.

يستمر حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 5 أغسطس 2021م الموافق لتاريخ 26 ذي الحجة 1442هـ.

القوات الخاصة للأمن والحماية أماكن التعيين

سيتم تعيين المتقدمات المرشحات مبدئياً بعد إجراء المفاضلة والتحقق من توافر شروط شغل الوظائف العسكرية المعلن عنها على رتبة جندي في المناطق التالية (مشروع الشمال “نيوم” – مشروع البحر الأحمر – محافظة العلا).

شروط تقديم القوات الخاصة للنساء

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الداخلية السعودية عن ضرورة توافر عدداً من الشروط في من ترغب في التسجيل بوظائف القوات الخاصة 1442، حيث تمثلت شروط القبول للنساء في أن تكون المتقدمة مواطنة سعودية الجنسية أصلاً ومنشأً، ويستثنى من هذا الشرط من كانت نشأتها مع والدها خلال تأديته خدمة خارج المملكة، بالإضافة إلى الشروط التالية: