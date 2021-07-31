رابط التسجيل في وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 2021، حيث أعلنت المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لديها لجميع الأفراد الراغبين في التقديم، وقد أكدت أن التقديم لوظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني سوف تكون من خلال عدد من الوظائف بالتخصصات الإدارية والتقنية والفنية والهندسية، ويتم التقديم في الوظائف الخالية للجنسين من الرجال والنساء، ويتم التقديم لمن يحمل مؤهل الدبلوم أو البكالوريوس أو ممن حصلوا علي درجة الماجستير وذلك بعدة مناطق داخل المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح لكم تصنيفات الوظائف المطلوبة للتقديم في وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 2021.

التخصصات المطلوبة بوظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن هناك عدد من المسميات الوظيفية التي يمكن التقديم عليها لجميع الأفراد الذين لديهم رغبة في الحصول علي فرصة وظيفية لدي المؤسسة، ومن الوظائف المطلوبة ما يلي:

مطلوب تخصص أمين صندوق.

مطلوب سكرتير.

مطلوب أمين مستودع.

مطلوب فني أجهزة حاسب وتخصص شبكات.

مطلوب كاتب.

مطلوب مُسجل طلبة.

مطلوب محاسب مساعد.

مطلوب باحث تخطيط مساعد.

مطلوب مساعد إداري.

مطلوب مدقق تخصص شوؤن موظفين.

مطلوب محاسب مساعد.

مطلوب باحث تخصص إحصاء مساعد.

مطلوب أخصائي أمن سيبراني.

مطلوب مهندس تخصص مدني.

مطلوب مهندس تخصص معماري.

موعد التقديم بالوظائف الخالية بالمؤسسة

أعلنت المؤسسة أن التقديم لدي الوظائف الخالية لديها سوف يكون بداية من يوم الخميس الموافق يوم 2021/07/29م ويستمر التسجيل بالوظائف حتي نهاية يوم الأربعاء 2021/08/11م، ولن يتم الالتفات الي أي طلبات مسجلة دون المواعيد المحددة من خلال المؤسسة وذلك لجميع الأفراد الراغبين في التقديم.

طريقة التقديم علي وظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

يتم التقديم في الوظائف الخالية لدي المؤسسة من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي tvtc.gov.sa وهو الموقع الرسمي للتقديم لجميع الوظائف الخالية، علي أن يتم التقديم في الوظائف وفق التخصصات المعلن عنها فقط دون أي تخصصات مختلفة خلال المواعيد المحددة للتقديم، ويتم التقديم إلكترونياً ومتابعة حالة الطلب من خلال موقع المؤسسة أيضاً.