انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلان وظائف وزارة الموارد المائية والري بجميع المحافظات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الموارد المائية والري إعلان مركزي رقم 1 لسنة 2021، من خلال بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجتها إلى مئات الوظائف الشاغرة من حملة المؤهلات العليا، حيث أعلنت عن احتياجها لشغل عدد 238 وظيفة مهندس في تخصصات ” الميكانيكا والكهرباء والاتصالات والحاسب الألي “، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية.

والعمل في مختلف محافظات الجمهورية ” القاهرة – الإسكندرية – الشرقية – البحر الأحمر – الأقصر – بني سويف – الجيزة – سوهاج – المنيا – أسيوط – الغربية – كفر الشيخ – القليوبية – المنوفية – الفيوم – الوادي الجديد – الإسماعيلية – الدقهلية – دمياط – بورسعيد – السويس – البحيرة – مطروح – قنا – أسوان” ونتابع الآن عرض الشروط المطلوبة وطرق التقدم كالتالي:-

شروط وظائف وزارة الموارد المائية والري

أن يكون مصري الجنسية. أن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة في مجال التخصص. أن يجيد احدي اللغات الأجنبية. أن يجيد استخدام الحاسب إلى جيدا. لا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة عند التقدم. ألا يكون قد سبق الحكم علية أو فصل من الخدمة. أن يجتاز الاختبارات المقررة.

طرق التقدم لوظائف وزارة الموارد المائية والري

وللراغبين في الالتحاق بوظائف وزارة الموارد المائية والري، يرجى التقدم من خلال موقع ” بوابة الوظائف الحكومية “، ثم قم بالضغط على الوظائف في اعلي الصفحة وحدد الوظيفة المطلوب التقدم إليها من خلال وزارة الموارد المائية والري، ثم الضغط على تقديم الطلب اسفل الصفحة.

وظائف آخري:

وبعد ذلك قم بتعبئة البيانات المطلوبة من الاسم الرباعي والشهادات الحاصل عليها والمحافظة والعنوان وبيانات المؤهل الدراسي وبعد تعبئة كافة البيانات المطلوبة، قم برفع كافة المستندات المطلوبة بصيغة “pdf- jpg” ثم الضغط على الإقرار بصحة جميع البيانات والمستندات التي قمت برفعها، واضغط على تقديم الطلب.