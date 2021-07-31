وظائف للمهندسين من جريدة الأهرام الجمعة 30/7/2021

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محمد سياف - ابو ظبي - نشرت اليوم جريدة الأهرام الجمعة في عددها الأسبوعي الصادر صباح اليوم 30 يوليو 2021، وظائف خالية للمهندسين ومن أهم فرص العمل التي تم نشرها وظائف للمهندسين في العدبد من التخصصات الهندسية، وذلك للعمل في كبرى الشركات والتقديم لشغب هذه الوظائف عن طريق الإنترنت من خلال البريد الإلكتروني المنشور في الإعلانات التالية. وظائف للمهندسين من جريدة الاهرام الجمعة 30/7/2021 وظائف مجموعة رفعت للمقاولات الهندسية والمعمارية.

مطلوب مهندسين للعمل في شركة مقاولات كبرى بالمملكة العربية السعودية.

وظائف معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والادارة. وظائف جريدة الاهرام الجمعة للمهندسين بتاريخ 5/6/2021 شركة مقاولات تطلب للتعييم مهندس لادارة ورش تصنيع ذاتي أبواب وشبابيك.

شركة مقاولات تطلب مهندس كهرباء – مهندسو ميكانيكا – مهندسو مكتب فني.

وظائف كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. وظائف للمهندسين من اهرام الجمعة 15/5/2021 مطلوب مهندسة تصميم لشركة استشارات هندسية.

مطلوب مهندس ميكانيكا. وظائف للمهندسين في شركة مقاولات بتاريخ 8/4/2021 شركة رائدة في مجال المقاولات تطلب: مهندس مدير مشروعات.

مهندس مكتب فني.

مهندس تنفيذ.

مهندس مبيعات. وظائف الأهرام الجمعة 13/3/2020 كاملة وبالتخصص. وظائف الحكومة المصرية من هنا.

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