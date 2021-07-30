وظائف شرطة عمان الجديدة وسلم الرواتب وشروط الالتحاق بالشرطة العمانية

وظائف شرطة عمان الجديدة المعلن عنها من خلال الرابط الرسمي المرفق في المقال . كما أن سلم الرواتب المعلن عنه من الشرطة العمانية . كذلك ما هي الخطوات الخاصة بكيفية الالتحاق بالشرطة العمانية . تلك الخطوات المعلنة لكي ما يتم التسجيل في الشرطة العمانية . كذلك ما هي شروط الالتحاق بالشرطة العمانية وهل هناك مدة تدريب . تلك التدريبات الخاصة بالالتحاق بالشرطة العمانية و كم مدة التدريب في شرطة عمان السلطانية 2021 . كما أنه سيتم أرفاق جدول رواتب شرطة عمان السلطانية وفقاً لدرجات التعيين . كذلك حسب اختبارات شرطة عمان السلطانية . كما أن ما هي شروط ترشيح ضباط شرطة عمان السلطانية . تلك النقاط المشار أليها نتعرف عليها داخل المقال .

شروط الالتحاق بالشرطة العمانية أن يكون المتقدم حاصل علي المؤهل الجامعي المطلوب بالشرطة العمانية . كذلك يجب أن تكون الكلية معتمدة ومعترف بها من الجهات المختصة وتقدير الطالب العام جيد . كما أن الالتحاق بالشرطة العمانية أن يكون تم تسجيل الشخص بوزارة العمل ولا يعمل في أي جهاز خاضع للدولة . كذلك يجب علي أي شخص متقدم في التسجيل في الشرطة العمانية لا يزيد عمره عن 30 عاماً حتي تاريخ 30/9/2021 . كما يجب علي أي شخص أن يتقدم لوظيفة واحدة من الوظائف المعلنة وليس أكثر من ذلك . كذلك يجب علي الشخص المتقدم للوظيفة أن يجتاز كافة الاختبارات الخاصة في اختبارات شرطة عمان السلطانية . يجب علي الشخص اجتياز كافة الفحوص الطبية التي تثبت أن صحته بشكل جيد . كذلك من الشروط الهامة يجب أن يكون لديه شهادة دولية في الحاسب الآلي . كما يجب أن تكون المؤهل الحاصل عليه الشخص باللغة الانجليزية بمعدل 5.5 لاختبار IELTS .

وظائف شرطة عمان الجديدة وسلم الرواتب للدرجة الأولي 2600 ريال عماني .

وسلم الرواتب للدرجة الأولي 2600 ريال عماني . كما أن الدرجة الثانية للراتب تحددت 1950 ريال عماني .

كذلك الدرجة الثالثة للراتب بقيمة 1500 ريال عماني .

كما أن الالتحاق بالشرطة العمانية درجة الراتب الرابعة 1260 ريال عماني .

درجة الراتب الرابعة 1260 ريال عماني . كذلك تحددت الدرجة الخامسة بالشرطة العمانية براتب 1080 ريال عماني .

كما أن التسجيل في الشرطة العمانية علي الدرجة السادسة براتب 950 ريال عماني .

علي الدرجة السادسة براتب 950 ريال عماني . القيمة المحددة للدرجة السابعة بالشرطة العمانية براتب 830 ريال عماني .

كذلك الدرجة الثامنة للرواتب بقيمة 730 ريال عماني .

كما تحدد راتب الدرجة التاسعة بالشرطة العمانية بقيمة 550 ريال عماني .

الدرجة العاشرة في سلم رواتب الشرطة العمانية براتب 460 ريال عماني .

براتب 460 ريال عماني . كذلك الدرجة الحادية عشر بوظائف شرطة عمان 400 ريال عماني .

الدرجة الثانية عشر براتب 360 ريال عماني .

كما أن الدرجة الثالثة عشر براتب 310 ريال عماني .

كذلك الشرطة العمانية حددت الدرجة الرابعة عشر براتب 270 ريال عماني .

حددت الدرجة الرابعة عشر براتب 270 ريال عماني . الدرجة الخامسة عشر في سلم الرواتب بقيمة 250 ريال عماني .

كما أن الدرجة السادسة عشر براتب 230 ريال عماني .

كذلك الدرجة السابعة عشر في الالتحاق بالشرطة العمانية براتب 200 ريال عماني .

براتب 200 ريال عماني . الدرجة الثامنة عشر والأخيرة في سلم رواتب الشرطة العمانية براتب 170 ريال عماني .

وظائف شرطة عمان الجديدة وما هي الشروط الموضوعة للوظائف الجديدةجدول رواتب شرطة عمان السلطانية من الدرجة الأولي حتي الثامنة عشر

وظائف شرطة عمان الجديدة وتم عرض التفاصيل الخاصة بشروط التسجيل في الشرطة العمانية . كذلك تم عرض جدول رواتب شرطة عمان السلطانية . كذلك فيما يخص كم مدة التدريب في شرطة عمان السلطانية 2021 . تختلف وفقاً لما يتم وضعه من الشرطة العمانية . ذلك فيما يخص درجة الضباط ويتم معرفتها من الموقع الرسمي للشرطة العمانية . من الرابط المرفق داخل المقال