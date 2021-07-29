رابط التسجيل في وظائف التدريب التقني والمهني 2021 للجنسين

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. عن توافر عدد من الوظائف الإدارية والتقنية والفنية والهندسية. للسعوديين والسعوديين من الحاصلين على مؤهلات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير. وذلك للعمل في عدد من المناطق داخل المملكة. على أن يتم التقديم على تلك الوظائف الإدارية. اعتباراً من يوم الخميس 19/12/1442هـ الموافق 29/7/2021. وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 3/1/1443 هـ الموافق 11/8/2021م.

التسجيل في وظائف التدريب التقني والمهني 2021 للجنسين:-

دعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الأفراد الراغبين من الجنسين التقديم على الوظائف المتاحة وذلك عبر رابط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتتضمن وظائف التدريب التقني والمهني 2021 ا للرجال الوظائف الآتية:-

كذلك فقد أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للنساء عن الوظائف الآتية:-

وتشتمل الوظائف المعلن عنها ما يلي :- أمين صندوق، سكرتير، أمين مستوع، فني أجهزة حاسب وشبكات، كاتب، مسجل طلبة، محاسب مساعد، باحث تخطيط مساعد، مساعد إداري، مدقق شؤون موظفين، محاسب مساعد، باحث إحصاء مساعد، أخصائي أمن سييراني، مهندس مدني، مهندس معماري.

ومن الشروط العامة للتقديم على الوظائف ما يلي:-

1- يتم التقديم على الوظيفة بالتقديم على المسمى الوظيفي والمرتبة، والجهة التي تطابق شغل الوظيفة بالفعل من واقع المؤهل الدراسي والتخصص والتقدير الذي تم ذكره في الأعلى، علما بأن اللجنة غير مسئولة عن تسجيل أية إعلانات غير صحيحة، تكون هي السبب في استبعاد المتقدم من شغل الوظيفة المعلن عنها.

2- بعد أن يتم الانتهاء من عملية تسجيل البيانات على الموقع، سوف يظهر للمتقدم رقم الطلب آلياً، ويجب على المتقدم أن يقوم بطباعة طلب التسجيل، والاحتفاظ به مع إرفاق هذا الطلب مع الأوراق الرسمية عند إجراء المقابلة الشخصية.

كذلك فقد دعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كافة المتقدمين التواصل مع المؤسسة إلكترونياً، عبر البريد الالكتروني الخاص بالمؤسسة في حالة الاستفسار عن أية أسئلة تواجه المتقدمين لتلك الوظائف المعلن، حيث ستقوم المؤسسة بالتواصل بشكل مباشر مع المتقدم، وتقديم النصائح له في حالة مع إذا كانت تلك الاستفسارات والأسئلة تتعلق بعملية التقديم على الوظائف المعلن عنها من قبل المؤسسة وأية استفسارات أخرى تتعلق بالمؤسسة.