التقديم على وظيفة جندي نساء القوات الخاصة للأمن والحماية 2021 عبر أبشر توظيف

أبشر توظيف . تقديم وظيفة جندي نساء القوات الخاصة للأمن والحماية. تعلن الادارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية. عن فتح باب التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية للعنصر النسائي برتبة (جندي) للعمل في المشروعات الجديدة وهي مشروع الشمال (نيوم)، ومشروع البحر الأحمر، ومحافظة العلا، وذلك لمن تتوافر فيهن الشروط المطلوبة لشغل تلك الوظيفة العسكرية والتي تتطلب شروطاً خاصة لشغلها. يجب أن تكون متوافرة فيمن يشغل تلك الوظائف.

أبشر توظيف..التقديم على وظيفة جندي نساء القوات الخاصة للأمن والحماية

أعلنت الادارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على وظيفة جندي نساء، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية :-

1- الدخول على بوابة أبشر توظيف.

2- الضغط على التقديم على وظيفة رتبة جندي نساء القوات الخاصة للأمن والحماية.

3- يجب استيفاء البيانات المطلوبة لشغل الوظيفة بكل دقة.

شروط التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية نساء على رتبة جندي:-

1- أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من تكون حاصلة على مؤهل أعلي.

2- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية الأصل والمنشأ، وتستثني من نشأت مع والدها أثناء خدمة المملكة في الخارج.

3- أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بأية جرائم مخلة بالشرف والأمانة.

4- أن تكون لديها بطاقة هوية وطنية مستقلة على أن تكون سارية الصلاحية أثناء التقديم

5- ألا تكون متزوجة من جنسية أخرى غير سعودية.

6- أن تجتاز كافة الاختبارات المؤهلة لشغل الوظيفة.

7- إذا كانت حاصلة على شهادات من خارج المملكة، يجب معادلة تلك الشهادة من قبل وزارة التعليم.

8- ألا يكون سبق للمتقدمة لشغل تلك الوظيفة التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ، أو أنه تم انهاء خدمتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب من الاسباب.

مواعيد التقديم:-

يبدأ التقديم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22/12/1442 هجرية الساعة العاشرة صباحاً، ويستمر باب التقديم مفتوح حتي يوم الخميس الموافق 26/12/1442 هـ الساعة العاشرة صباحاً، بعدها سوف يتم غلق ولن يتم السماح بالتقديم، وسيتم فرز طلبات المتقدمات، ثم تحديد موعد للاعلان عن النتائج.