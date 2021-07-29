تقديم القوات الخاصة للأمن والحماية 1442 رتبة جندي للنساء رابط jobs.sa أبشر للتوظيف

ننشر رابط تقديم القوات الخاصة للأمن والحماية 1442 للنساء الرسمي عبر منصة أبشر للتوظيف العسكري، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف قوات الأمن الخاصة للتعيين على رتبة جندي للحاصلات على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويتم التسجيل في الوظائف الشاغرة بالقطاع عن طريق منصة ابشر توظيف الإلكترونية، ومن خلال ثقفني نوفر موعد فتح باب التسجيل، ورابط ابشر للتوظيف الإلكتروني الرسمي للتسجيل في الوظائف الشاغرة المعلن عنها واستعلام نتائج القبول المبدئي المتوفرة لدى منصة التوظيف الإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

تقديم القوات الخاصة للأمن والحماية 1442

تم الإعلان رسمياً من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل بقطاع القوات الخاصة للأمن والحماية للتعيين على رتبة جندي للنساء الحاصلات على شهادة الثانوية أو ما يعادلها خلال الفترة التالية:

يبدأ استقبال طلبات التسجيل اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق لتاريخ 22 ذي الحجة 1442هـ.

يستمر حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق لتاريخ 26 ذي الحجة 1442هـ.

شروط التقديم على القوات الخاصة للنساء

اشترطت إدارة القبول والتسجيل توافر عدداً من الشروط في من ترغب في التقديم لشغل وظائف القوات الخاصة للأمن 1442، حيث تمثلت شروط القبول في التالي:

أن تكون المتقدمة مواطنة سعودية الجنسية أصلاً ومنشأً، ويستثنى من هذا الشرط من كانت نشأتها مع والدها خلال تأديته خدمة خارج المملكة. حصول المتقدمة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويتم تفضيل من لديها مؤهلاً أعلى. أن تتمتع المتقدمة بحسن السيرة والسلوك، ويجب أن تكون غير محكوماً عليها بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. يجب ألا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية، وألا تكون قد تم إنهاء خدمتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سببٍ كان، كما يجب ألا تكون موظفةً بأي جهة حكومية. توفر هوية وطنية للمتقدمة مستقلة سارية الصلاحية وقت فتح التقديم على الوظائف المعلنة. أن لا تكون متزوجةً بغير سعودي. في حال تم الحصول على المؤهل العلمي من خارج المملكة، فيجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم، إلى جانب التصديق عليها. اجتياز كافة إجراءات القبول واختباراته.

رابط منصة ابشر للتوظيف الرسمي

يتم التقديم على وظائف القوات الخاصة للنساء المعلنة مباشرةً من خلال الدخول إلى منصة ابشر وظائف وزارة الداخلية الرسمية، ويجب العلم أن التسجيل في الوظائف الشاغرة بالمنصة لا يحتاج إلى وجود حساب مُسبق على المنصة، وإنما يتم التقديم باتباع الخطوات العامة للتسجيل، ويمكنكم الحصول على رابط ابشر وظائف من خلال التالي (jobs.sa).

ويجب الالتزام والتقييد بالمواعيد المحددة للتسجيل في الوظائف، كما يجب تعبئة الحقول بمنتهى الدقة حتى لا يتم استبعاد من يوجد لديه اختلاف في البيانات الخاصة بالتسجل وفق الشروط المعتمدة والمعلن عنها.

ابشر للتوظيف القوات الخاصة للأمن والحماية

بعد اتباع الرابط الرسمي المرفق لدخول منصة ابشر وظائف الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، يتم النقر على الوظائف المتاحة من القائمة الرئيسية، أو النقر على الإعلان الوظيفي الخاص بالقطاع، وبعد فتح صفحة الوظائف المتاحة، ستجد قائمة بالوظائف المتاح التقديم عليها الآن، قم باختيار الوظيفة المناسبة للمؤهل الدراسي الحاصل عليه.

ويوفر موقع ابشر للتوظيف حالياً إمكانية التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية برقم 569 للتعيين على رتبة جندي، قم بالنقر على “جندي”، ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة وهي (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – الجنس – الحالة الاجتماعية – رقم هوية الأب)، ثم النقر على موافق.

فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن والحماية

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري عن فتح باب التسجيل والقبول في وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية نساء للتعيين على رتبة جندي، وأعلنت عن مكان العمل لمن سيتم قبولهم من المتقدمات (مشروع الشمال “نيوم” – مشروع البحر الأحمر – محافظة العلا).