مئات الوظائف الخالية بمطاعم القزاز لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن مطاعم القزاز شارع الحجاز بميدان الحجاز، عن فتح باب التعيين لشغل مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل، للعمل فورا، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف كالتالي على مصر فايف. وظائف مطاعم القزاز لجميع المؤهلات مطلوب عدد 3 أخصائي نظم ومعلومات، مؤهل عالي مناسب، ويشترط أن لا يقل السن عن40 سنة. مطلوب عدد 5 مراجع مالي داخلي، ويشترط أن يكون حاصل على بكالوريوس تجارة. مطلوب عدد 6 فني تبريد وتكييف، أن لا يقل المؤهل عن متوسط. مطلوب عدد 6 فني سباكة، ويشترط مؤهلات متوسطة. مطلوب عدد 30 شيف فول وفلافل خبرة ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة. مطلوب عدد 50 شيف جريل. مطلوب عدد 50 مساعد شيف جريل. مطلوب عدد 50 شيف شرقي، ويشترط مؤهل عالي أو متوسط. مطلوب عدد 30 مساعد شيف شرقي، مؤهلات متوسطة أو يجيد القراءة والكتابة. مطلوب عدد 10 عامل مخزن يجيد القراءة والكتابة. مطلوب عدد 10 عامل خدمات بدون مؤهل ويشترط إجادة القراءة والكتابة. وظائف آخري: شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف يشترط للراغبين مؤهل عالي أو متوسط أو بدون مؤهل، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، ويفضل أصحاب الخبرة، وتقدم الشركة تأمينات طبية واجتماعية وتوفير سكن للمغتربين ووجبتين، ونظام العمل 8 ساعات، ولمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المطلوب يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة عبر تسجيل راغبي العمل.

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