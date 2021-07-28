تسجيل وظائف وزارة الحج والعمرة 1442 عبر منصة جدارة

وظائف وزارة الحج والعمرة 1442، فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل في الوظائف الخالية لديها، فقد وفرت وزارة الحج والعمرة ما يرقب من 26 وظيفة في العديد من المجالات الإدارية والفنية بالإضافة الي وظائف هندسية مقدمة الي الجنسين علي أن يتم التقديم في هذه الوظائف من خلال بوابة جدارة، وقد أكدت الوزارة أن التقديم لدي الوظائف الخالية لديها سوف يكون عبر التخصصات الوظيفية التي تحتاج إليها الوزارة، ويتم التقديم علي الوظائف وفق سلم رواتب الموظفين الخاص بها، ويتم التسجيل في الوظائف بشكل إلكتروني سريع عبر بوابة جدارة الإلكترونية من خلال الدخول الي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسوف نوضح لكم التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم في وظائف وزارة الحج والعمرة 1442.

التخصصات المطلوبة للوظائف الخالية بوزارة الحج والعمرة

حددت وزارة الحج والعمرة عدد من المسميات الوظيفية الخالية لديها حتي يستطيع جميع المواطنين التقديم من خلال هذه التخصصات، ومن أهما ما يلي:

مطلوب وظيفة بتخصص كاتب القانون.

وظيفة محامي ومساعد محامي.

مطلوب مشرف خدمة ويوجد بها ثلاث وظائف خالية.

مطلوب عدد 10 وظائف خالية بتخصص مراقب للحج والعمرة.

مطلوب مشرفين الحج والعمرة بعدد 7 وظائف.

مطلوب مشرف خدمة عامة.

مطلوب وظائف تخصص مراقب خاص للحج والعمرة.

مطلوب وظائف بتخصص أعمال الخطاط والرسام.

مطلوب وظيفة بتخصص مكتشف الحالة.

مطلوب وظيفة بتخصص خبير إحصائي.

مطلوب تخصصات لمحلل نظم أول.

متوفر وظائف بتخصص أخصائي تكنولوجيا معلومات.

كيفية التقديم في وظائف الحج والعمرة الجديدة

يتم التقديم الإلكتروني لوظائف الحج والعمرة من خلال بوابة جدارة عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتم التسجيل بالخطوات التالية لجميع الراغبين في التقديم: