وظائف المديرية العامة لحرس الحدود 2021.. التقديم والشروط

وظائف المديرية العامة لحرس الحدود، فقد أعلنت اليوم المديرية العامة لحرس الحدود في المملكة العربية السعودية عن إتاحة عدد من الفرص الوظيفية الخالية لديها، حيث سيتم استقبال الطلبات الخاصة بالتقديم على بعض الوظائف العسكرية للرجال والتي تعمل علي حماية المملكة سواء من البر أو البحر من تسلل الخارجين عبر حدودها ووقف أعمال التهريب والمحافظة علي سلامة الدولة، وتعمل وزارة الداخلية من أجل أحدث أنظمة الحماية مع تدريب جميع المتقدمين للوظائف علي أفضل تقنيات تكنولوجية من خلال برامج تدريبية مكثفة تتم فور الالتحاق بالوظيفة، كما تعمل الدولة علي توفير عدد من المزايا للموظفين العسكريين من خلال منح رواتب جيدة، ومن خلال موقعنا سنوضح شروط التقديم الي وظائف المديرية العامة لحرس الحدود وموعد التقديم.

شروط التقديم في وظائف المديرية العامة لحرس الحدود

حددت المديرية العامة لحرس الحدود عدد من الشروط العامة التي يجب توافرها علي جميع المتقدمين للوظائف التابعة لديها، ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب عند التقديم للوظائف العسكرية التابعة للوزارة أن يكون الشخص سعودي الجنسية، علي أن يتم استثناء من نشأ مع والده بخارج المملكة خلال فترة تأدية الخدمة.

يجب أن يتمتع المتقدم بحسن الخلق من حيث السير والسلوك والسمعة الجيدة وألا يكون قد تم الحكم عليه بأي قضية تمس الشرف أو الأمانة.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 45 عام.

يجب تقديم كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالمؤهل التعليمي الذي تم الحصول عليه.

يجب أن يتمتع المتقدم بأن يكون لائقاً طبياً وبدنياً مع تناسب الطول مع الوزن.

يجب المرور من الفحص الطبي الذي يتم التقدم إليه وفق إجراءات الوزارة وخلوه من أي أمراض مزمنة.

يجب اجتياز المتقدم من المقابلة الشخصية التي تجري له.

موعد التقديم في وظائف الحرس

المديرية العامة الخاصة بقوات حرس الحدود سوف تستقبل طلبات التقديم من خلال موقعها الإلكتروني التابع لها التالي www.fg.gov.sa وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 22 شهر ذي الحجة 1442 والذي يوافق يوافق يوم 1/8/2021م، مع ضرورة توافق الشروط المعلنة من جانب الوزارة علي جميع المتقدمين للوظائف.