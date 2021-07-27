تقديم وظائف وزارة الحج والعمرة 1442|| رابط تقديم وظائف الحج والعمرة “جدارة”

تقديم وظائف وزارة الحج والعمرة 1442، تم تدشين إعلان من خلال وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي Haj gov sa عن فتح باب التقدم لوظائف الحج والعمرة 2021 للوظائف المعلن عنها رسمياً ، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توفر 26 وظيفة إدارية وفنية وهندسية للذكور والإناث من خلال بوابة جدارة، ودعت الوزارة المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلن عنها والمشمولة بسلم رواتب الموظفين وعلى الراغبين في التقدم، التوجه لمنصة جدارة للتقديم وذلك من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقد شددت الوزارة أن التقديم متاح الآن إلكترونياً ولا تقبل وزارة الحج أي مستندات ورقية، والآن نتوجه من خلال السطور القادمة للتعرف على آليات وضوابط الإعلان عن تقديم وظائف الحج والعمرة 1443.

موعد تقديم وظائف وزارة الحج والعمرة 1442

أتاحت وزارة الحج والعمرة منصة إلكترونية يمكن الوصل إليها من عبر Haj gov sa ويتم التقديم والتسجيل في منصة جدارة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، ودعت وزارة الحج والعمرة جميع الراغبين في التقدم والتسجيل في الوظائف الإدارية الشاغرة ، إلى احترام المواعيد المحددة للتسجيل، وبعد انتهاء المدة لن تتلقى الوزارة أي طلبات أخرى، فقد تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في يوم الثلاثاء الموافق 17 ذو الحجة 1442 والموافق من 27 يوليو 2021 علي أن ينتهي التقديم يوم السبت القادم الموافق 21 ذو الحجة 1442 والمتوافق مع 31 يناير 2021.

رابط تقديم وظائف الحج 1442

يتم التقديم علي وظائف الحج للعام الحالي 1442 إلكترونياً من خلال منصة جدارة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، ويتم التسجيل من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلي منصة جدارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويمكنك متابعة وزارة الحج والعمرة عن طريق موقع Haj gov sa

ثم الكبس على خدمات وزارة الموارد البشرية.

انقر على أيقونة تقديم وظائف الحج والعمرة.

الضغط على أيقونة “ رمز الإعلان التمهيدي ” ثم يتم تحديد الرغبة بناءً على الأولوية.

” ثم يتم تحديد الرغبة بناءً على الأولوية. كتابة البيانات والمعلومات المطلوبة ثم الضغط على أيقونة “ حفظ “.

“. الآن يتم طباعة الطلب والاحتفاظ به لحين الحاجة.

ثم مراجعة البيانات المعتمدة للتأكد من قبول العمل.

المسميات الوظيفية عبر وزارة الحج والعمرة

سمحت الوزارة لجميع المواطنين بالتقدم لشغل الوظائف الشاغرة عبر منصة “جدارا” الخاص بوزارة الموارد البشرية، على أن يكون اختيار الطالبات على أساس أولوية المرشح والتخصص المطلوب حسب الشهادات وجاءت كالآتي :

وظيفة مساعد محامي.

وظيفة عمل المحامي.

مشرف خدمة وعددها 3 وظائف شاغرة.

عدد 10 وظائف مراقب للحج والعمرة.

مراقب للحج والعمرة عدد 7 وظائف

عدد 3 وظائف مشرف خدمة.

عدد 4 وظائف مراقب للحج والعمرة.

وظيفة عمل خطاط ورسام.

وظيفة باحث الحالة.

عدد 2 للعمل كخبير إحصائي.

عدد 3 وظيفة محلل نظم أقدم.

عدد 3 وظيفة اخصائي تكنولوجيا المعلومات.

شروط التقديم في وظائف وزارة الحج 1442-1443

وضعت وزارة الحج والعمرة عدد من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف وجاءت الشروط كالتالي: