انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية بشركة اميكو ميديكال للصناعات الطبية برواتب تصل إلى 15000 جنيه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة اميكو ميديكال للصناعات الطبية العاشر من رمضان – قطعة 119 شرق B4، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الخالية للمؤهلات العليا، برواتب مجزية تصل إلى 15000 جنيه، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوب كالتالي على مصر فايف.

وظائف شركة اميكو ميديكال للصناعات الطبية

مطلوب رئيس حسابات، ويشترط أن يكون حاصل على بكالوريوس تجارة، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، براتب 15000 جنيه. مطلوب رئيس مخازن بكالوريوس تجارة، السن لا يزيد عن 35 سنة، براتب 15 ألف جنيه. مطلوب رئيس شئون عاملين، ويشترط أن يكون حاصل على ليسانس حقوق أو بكالوريوس تجارة، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، براتب 15000 جنيه. مطلوب مراجع مستندات جودة بكالوريوس علوم، ويشترط أن لا يزيد السن عن 26 سنة، براتب 4000 جنيه.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، ويشترط خبرة لا تقل عن 6 سنوات في نفس مجال العمل، وتقدم الشركة تأمينات اجتماعية وطبية ورواتب مجزية، وللتقدم للوظائف يرجى التقدم من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة.