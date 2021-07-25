انت الان تتابع تفاصيل خبر شروط التقديم على وظائف مصلحة الجمارك .. 1000 وظيفة لحملة المؤهلات العليا والتقديم إلكترونيًا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في هذه المقالة سنستعرض وظائف مصلحة الجمارك في وزارة المالية التي أعلنت عن شغورها وعن حاجتها للتعاقد مع 1000 مواطن من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة/ شعبة جمارك، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون)، وذلك للعمل بالمصلحة، وقد حددت الشروط المطلوبة للتقديم والذي سيكون إلكترونيًا عبر رابط خاص للتقديم، وكذلك شروط الترشح.

وظائف مصلحة الجمارك

شروط التقديم على وظائف مصلحة الجمارك

وأوضحت مصلحة الجمارك الشروط المطلوب توفرها لدى الراغبين في التقديم والتي تشمل ما يلي:

أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية.

أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

ألا يزيد سن المتقدم عن 29 عاماً في تاريخ هذا الإعلان.

أن يكون المتقدم على وظيفة من الفئة (أ) حاصلاً على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة/ شعبة جمارك) بتقدير عام جيد جداً على الأقل.

أن يكون المتقدم على وظيفة من الفئة (ب) حاصلاً على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون بتقدير عام جيد جداً على الأقل.

أن يتم التقدم على مكان عمل واحد فقط، أو مكانين على الأكثر من أماكن العمل المحددة بالجدول الوارد بالإعلان .

إقرار المتقدم بالموافقة على الاستمرار بالعمل في المكان الذي تقدم عليه أو أي موقع آخر، أو إدارة جمركية تراها مصلحة الجمارك في وقت لاحق وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل، تحت طائلة اعتباره رافضًا للوظيفة .

المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف مصلحة الجمارك

يُطلب من المتقدمين على الوظائف المعلن عنها تقديم المستندات والأوراق التالية

صورة من بطاقة الرقم القومي لوجهيها، تكون سارية في تاريخ الإعلان.

صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

صورة من شهادة تبين الموقف من التجنيد لأداء الخدمة العسكرية، أو صورة من نموذج 110 جند، وذلك بالنسبة للمتقدمين من الذكور.

صورة من صحيفة الحالة الجنائية، على أن تكون سارية.

صورة موقعة من إقرار بالموافقة على الاستمرار بالعمل في المكان المتقدم عليه أو أي موقع أو إدارة جمركية تراها مصلحة الجمارك مستقبلا وفقا لحاجة العمل.

صورة شخصية حديثة (فوتوغرافية).

شروط الترشح لشغل وظائف مصلحة الجمارك

وإضافة لتوفر الشروط المبينة أعلاه يجب من أجل الترشح للتعاقد، اجتياز اختبارات التقييم الإلكترونية بنسبة 75% على الأقل في المجالات التالية:

بالنسبة للمتقدمين للفئة (أ):

المحاسبة بصفة عامة، مع التركيز على (المحاسبة المالية، والمحاسبة الضريبية، والمراجعة). قانون الجمارك. مهارات استخدام الحاســب الآلي. المهارات الإدارية الأساسية والمعلومات العامة. مهارات استخدام اللغة الإنجليزية.

بالنسبة للمتقدمين للفئة (ب):

قانون الجمارك بصفة أساسية. قانون العقوبات المصري. قانون الإجراءات الجنائية. القانون المدني. قانون الحجز الإداري. مهارات استخدام الحاســب الآلي. المهارات الإدارية الاساسية والمعلومات العامة. مهارات استخدام اللغة الإنجليزية.

وأشار الإعلان إلى أن المتقدمين للفئتين المشار إليهما واجتازوا اختبارات التقييم الإلكترونية فقط ستُعقد معهم مقابلة شخصية، ويتم المفاضلة بينهم وفقاً للقواعد المقررة قانوناً في هذا الشأن.

كما سيتم طلب أصول المستندات المطلوبة المبينة اعلاه، أوغيرها من المستندات إذا استدعى الأمر ذلك، إضافة إلى الخضوع لكشف طبي بالنسبة للمتقدمين المرشحين للتعاقد معهم.

ملاحظة هامة: يجب على المتقدمين وقبل البدء بعملية التسجيل عمل مسح ضوئي للمستندات المطلوبة، مع مراعاة ألا تستغرق عملية التسجيل وتحميل الملفات أكثر من 15 دقيقة، وللحصول على المساعدة يمكن التواصل مع الدعم الفني على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] ، ويمكن الدخول إلى الرابط التالي: نظام التقديم على وظائف مصلحة الجمارك المصرية ، لمزيد من التفاصيل والمعلومات وطريقة التقديم حول وظائف مصلحة الجمارك المعلن عنها.