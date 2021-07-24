يقدم بنك الراجحي توظيف وعمل تدريبات إلى حديثي التخرج ، والغرض من ذلك أن يتم اختيار المتميزين من حديثي التخرج وهو عبارة عن برنامج للتدريب ينتهي بالتوظيف ويستمر لمدة ثماني أشهر، مما زاد من نسبة البحث على هذا التدريب وعلى طريقة التسجيل به، وهذا ما سوف نعرضه لكم في الأسطر القادمة.

تخصصات بنك الراجحي توظيف وتدريب حديثي التخرج

بعد أن يتم الإعلان على تقديم تدريب منتهي بالتوظيف، فلقد تم الإعلان على بعض التخصصات التي يتم التقديم بها في بنك الراجحي، ولقد أطلع عليه برنامج تطوير تقنية المعلومات، والتي تتمثل فيما يلي:

تخصص علوم الحاسب.

تخصص نظم المعلومات الإدارية.

وتخصص هندسة الحاسب.

تخصص علوم الحاسب.

تخصص علم المعلومات.

وتخصص هندسة البرمجيات.

تخصص تقنية المعلومات.

تخصص الأمن السيبراني.

وتخصص أمن المعلومات.

شروط التقديم في برنامج تطوير تقنية المعلومات

يوجد العديد من الشروط المختلفة التي تم تحديدها، والتي يجب أن تكون متوافرة في المتقدم قبل أن يقدم على تدريب ووظائف بنك الراجحي، والتي تتمثل فيما يلي:

أن يكون ذا جنسية سعودية.

لابد أن يكون حديث التخرج أو يكون لديه خبرة لا تزيد عن عام.

لابد أن يكون حاصل البكالريوس في التخصصات التي تم تحديدها أو يكون حاصل على الماجستير.

إذا كان حاصل على الماجستير فلا يجب أن يزيد عن 28 عام أما إذا كان حاصل على البالكريوس لا يجب أن يزيد عن 26 عام.

التراكمي للطالب يجب أن يكون أكثر من 3.75 من 5 أو 2.75 من 4.

أن يكون ذا مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

مميزات العمل في مصرف الراجحي

يوجد العديد من المميزات المختلفة التي يحصل عليها الاشخاص عن العمل في بنك الراجحي توظيف مما دفع العديد من الاشخاص للتقديم على العمل في بنك الراجحي، وتتمثل هذه المميزات فيما يلي:

الحصول على رواتب جيدة.

يتم عمل تأمين طبي بالنسبة إلى الموظفين وكذلك بالنسبة إلى المعالين شرعًا.

يتم تقديم العديد من التدريبات مكثفة وتكون متخصصة.

يوجد في البنك علاوات سنوية والتي تزيد من فرصة الوصول إلى مكانة كبيرة.

متاح الحصول على قروض وسلف من قبل الموظفين في البنك.

يوجد مكافأة لشهر رمضان والتي تكون عبارة عن راتب أساسي.

كذلك فإنه متاح بدل نقل وكذلك بدل سكن.

يوجد إجازة سنوية مدفوعة.

وغيرها من المميزات المختلفة التي تجعل العمل في بنك الراجحي هو الخيار الأمثل بالنسبة إلى العديد من الاشخاص، وخاصة بالنسبة إلى الخريجين.

رابط التقديم في تدريب البنك الراجحي

يمكن الآن التقديم على برنامج تطوير تقنية المعلومات في حال كان المتقدم يتوافر به الشروط المطلوبة، ويكون ضمن التخصصات التي يتم طلبها في البنك.