وظائف شركة بي ايه سيستمز وطريقة التقديم للوظائف الشاغرة

شركة بي ايه سيستمز هي شركة عالمية لها عدة فروع في المملكة العربية السعودية وتقدم الشركة لموظفيها مميزات كبيرة من حيث الرواتب والمميزات الأخرى.

وظائف شركة بي ايه سيستمز الشاغرة

وقد أعلنت الشركة عن إتاحة فرصة لعدد من الشباب لشغل عدد من الوظائف داخل فروعها، من بينها:

مدير تخطيط أسطول بفرع الشركة بالظهران.

ورئيس إدارة برنامج بالرياض

ومسئول دعم فني ومراجعات صلاحية طيران بفرع الشركة بالطائف.

طريقة التقديم لوظائف بي ايه سيستمز

وهذه الوظائف تم فتح التقديم لها بداية من يوم 1 يوليو 2021، ويتم التقديم عبر الموقع الرسمي للشركة من خلال الرابط الخاص بالتوظيف.

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وظائف الشركة الأخرى

كما يوجد بالشركة شواغر في عدد من الأقسام والقطاعات داخل الشركة، منها:

صيانة وتصنيع الطائرات.

القسم المالي.

قسم المشتريات

سلسلة التموين والإمداد بالشركة

الشئون القانونية داخل الشركة

ضان الجودة

إدارة المشروعات

الاستيراتيجية والتخطيط.

ومن بين الوظائف المطلوبة مدربو اللغة الإنجليزية، وذلك من أجل المساعدة في تطوير وتدريب الطلاب المتدربين في برنامج التدريب المهني للشركة.

كما تتضمن الوظائف داخل الشركة بعض الاختصاصات الفنية، منها:

أخصائي رسم خرائط ورسم فني.

مراقب حركة جوية ومشغل وحدة توجيه طيار.

كبير أخصائيي قياس ومعيرة.

أخصائي طب جوي

أخصائي تمريض طبي جوي.

فني معايرة.

أخصائي تموين

مشغل وحدة تحكم وتوجيه أسلحة

وهذه الوظائف تتطلب فنيين متخصصين في تلك المجالات، ولمعرفة مواعيد فتح باب التقديم على تلك الوظائف يتم مراجعة الموقع الرسمي بالشركة الخاص بالتوظيف.

وشركة بي أيه سيستمز هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات الهندسية لعدد من القطاعات العسكرية، كما أن الشركة تهتم بنقل التكنولوجيا الهندسية الصناعية إلى الشركات داخل المملكة، لتطويرها، وذلك بهدف تطوير وتنمية البيئة الاقتصادية داخل المملكة.

كما تقدم الشركة أيضًا برنامج تدريب مهني لتدريب مجموعة من الطلاب تدريب مهني وتقني ليكونوا مؤهلين لشغل وظائف بالشركة قبل التخرج، وقد تم فتح باب التدريب المهني في الشركة في شهر ابريل الماضي وتم قبول دفعة من الطلاب بالفعل في البرنامج.

كما تقدم الشركة برامج تدريبية متعددة أخرى يتم الإعلان عنها على موقع الشركة الرسمي كما يتم التقديم أيضًا لمختلف برامج التوظيف والتدريب والاطلاع على الشروط عبر الموقع الرسمي للشركة.