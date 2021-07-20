في ظل الاعتماد علي التقنيات الرقمية في العصر الحالي والتطور التكنولوجي الرهيب الذي يسيطر علي العالم أجمع ، أصبح من البديهي التخلي عن أساليب العمل القديمة وطرق الاتصال بين الباحثين عن موظفين والباحثين عن عمل ، وانتقال الموضوع من الصيغة التقليدية للإعلانات بالجرائد والوسائل التلفزيونية و الإذاعية ، ومن منطلق بقاء الناس علي مواقع التواصل الاجتماعي بفترات يومية طويلة ، بدأت فكرة عمل موقع إلكتروني علي غرار شبكات التواصل الاجتماعي ، يقوم الموقع علي تكوين شبكات تواصل تضم أصحاب الأعمال المتشابهة وذويهم من العاملين في نفس المجالات والقطاعات ، وموقع لينكد إن هو رائد هذه الفكرة ، إذ يتشابه الموقع الرقمي لينكد إن مع شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك من حيث القالب والتصميم وطريقة الاتصال بين الأفراد والمجموعات والكيانات المختلفة ، ويتشارك وباقي مواقع التوظيف في خواص التقديم والتوظيف ووجود ملفات خاصة بكل فرد وشركة ، ويتيح للجميع إمكانيات تكوين الصفحة الذاتية ورفع ملفات السيرة الذاتية والشهادات العلمية ، إلي جوار مجموعة من المميزات الأخري كإمكانية الإعلان عن فرص توظيف ، ويتيح الموقع محركات ذكاء صناعي متطورة تربط بين أصحاب الأهداف المشتركة عن طريق تحليل بياناتهم ، ومن خلال موضوعنا اليوم نعرض لكم طريقة التقديم في لينكد إن للوظائف .

LinkedIn ” عن طريق بعض الخطوات البسيطة التالية :

في البداية نذهب إلى صفحة تسجيل الحساب في موقع LinkedIn. ثم نقوم بكتابة كافة البيانات التالية : الاسم الأول للمستخدم.

والاسم الأخير لصاحب الحساب.

عنوان البريد الإلكتروني لصاحب الحساب.

نقوم بتكوين كلمة مرور حساب المستخدم. بعد ذلك نضغط علي أيقونة انضم الآن. سيقوم موقع LinkedIn بإرسال بريد إلكتروني يحتوي رابط تفعيل الحساب علي البريد المسجل. نفتح البريد الإلكتروني ونضغط علي الرابط المرفق لتفعيل حساب المستخدم علي لينكد إن. نتابع بالدخول للموقع ونضع معرف البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الجوال وكلمة المرور المسجلين للحساب للدخول. نتابع مع كافة التعلميات لإنشاء ملف المستخدم علي شبكة احترافيه في حساب لينكد إن. يستطيع الباحثون عن عمل بطريقة احترافية أو حتي الباحثون عن موظفين مؤهلين وحتي شركاء الاعمال ، والمتطلعون لتطوير المهارات السوقية والتعلم الرقمي عن بعد تسجيل حساب في موقع لينكد إن ”

نشأة لينكد إن للوظائف linkedin قامت الفكرة علي يد رجل الأعمال الأمريكي ريد هوفمان بالشراكة مع بعض أعضاء مؤسسين في شركة باي بال ، والمقر الرئيسي لشركة لينكد إن موجود في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بمدينة ماونتن فيو ، وتنتشر مكاتب الشركة في ولايات أمريكية عديدة ومعظم دول العالم ، وبلغت قيمة الاستثمارات في شركة linkedin مائة وثلاث ملايين دولار أمريكي حتي عام 2011 ، وتم إطلاق linkedin بشكل رسمي في العام 2003 م ، وقدم خاصية التقديم علي الفرص الوظيفية في العام 2005 مع التطوير المستمر ، وتم إنشاء أول مكتب له خارج الولايات المتحدة في إنجلترا بالعام 2008.

تقديم طلب للحصول على وظيفة من تطبيق و موقع LinkedIn وطريقة التقديم في لينكد إن للوظائف

يستطيع مستخدم تطبيق وموقع لينكد إن تقديم طلب للحصول علي وظيفة باتباع الخطوات التالية :

أولاً نضغط على المسمى الوظيفي المرغوب لعرض كافة التفاصيل الخاصة به. ثانياً نفحص وجود ميزة التقدم السهل ، إن وجدت نضغط على Apply Now أو تقدم الآن. ثالثاً إن كانت خاصية التقدم السهل غير متاحة نقوم بالضغط علي تقدم أو Apply ونتابع مع الخطوات. رابعاً نقوم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة بنموذج التسجيل للوظيفة عبر الشاشات المنبثقة والتي ستظهر لك مع الخطوات. خامساً نقوم بالإجابة علي كافة الأسئلة التي وجهها الاستمارة الرقمية للمتقدم للوظيفة. سادساً نضغط فوق أيقونة المراجعة، لنقوم بمراجعة استمارة تقديم الوظيفة والبيانات المدخلة وكافة المرفقات والإجابات علي الأسئلة. وأخيراً نقوم بالضغط على إرسال لإتمام عملية التقدم للوظيفة علي موقع لينكد إن. لماذا يجب أن يكون لدي حساب في موقع لينكد إن ؟ لماذا يجب أن يكون لدي حساب في موقع لينكد إن ؟ تكمن أهمية لينكد إن في الربط بالذكاء الصناعي بين أصحاب المجالات المتشابهة وممارسي نفس النشاط المشترك من حيث : وضع الضوء علي المهارات والقدارات العلمية والعملية ، حيث يوفر الموقع linkedin واجهة متميزة ووقورة لصاحبه في حال البحث عنه علي محركات البحث.

التطور الدائم للمهارات و القدرات ، حيث يستفيد صاحب الحساب علي موقع لينكد إن من الترابط الدائم مع مجموعة كبيرة من أصحاب الأعمال والممارسين لنفس نشاطه العلمي والعملي وتبادل الخبرات بالمقالات المقروءة والمرفقات التفاعلية والفيديوهات.

الحصول علي الخبرات في مجال معين ، ويوفر الموقع أكبر قائمة تخصصات تتيح لمستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي لينكد إن الاتصال مع أكبر كم من خبراء أي مجال معين وتبادل المعلومات ، والارتقاء بمستوي القدرات العملية والعلمية بسهولة فائقة عبر المسافات عن بعد.

الحصول علي عدد أكبر من الفرص ، ويتيح إنشاء حساب علي موقع لينكد إن فرص متعددة في كافة أرجاء العالم للحصول علي وظيفة ومنح وتبادل معلوماتي في أي وقت وبأي مكان من خلال صفحة حساب linkedin أو حتي عن طريق التطبيق الخاص بالموقع علي الهواتف والأجهزة الذكية. ما هي أهم مميزات موقع لينكد إن linkedin ؟ ما هي أهم مميزات موقع لينكد إن linkedin ؟ يتميز موقع لينكد إن linkedin بمجموعة كبيرة من المزايا عن غيره من شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع التوظيف أيضاً ، ونعرض لكم أهمها كالآتي : موقع لينكد إن linkedin شبكة التواصل الاجتماعي العملية التي تقدم بنسخة مجانية ونسخة مدفوعة. يدعم موقع لينكد إن linkedin اللغتين الأكثر استخداماً حول العالم ( العربية و الإنجليزية ). يقدم موقع لينكد إن linkedin تجربة استخدام تتطابق كثيراً مع شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك. يتيح موقع لينكد إن لأصحاب الحسابات خاصية التعرف علي من قام بزيارة حسابهم. إنشاء ملف في linkedin يتيح لصاحب الملفات قدرة تواصل مع عدد 30 ألف مستخدم علي شبكته. خاصية المراسلة بالدردشة علي غرار تطبيق الميسينجر من فيس بوك عدا أصحاب الحسابات المدفوعة. يعرض الموقع بالذكاء الصناعي مجريات الأحداث في والتغيرات الوظيفية لأعضاء الشبكة للمستخدم. يفرد موقع linkedin للمستخدمين مساحات للتدوين وكتابة المقالات وطرح النقاشات. يمكن موقع linkedin المستخدمين من القيام بالعمل أو البيزنس بطريقة احترافيه ، حيث يتيح الربط الرقمي بين أصحاب الأعمال والمستخدمين والموزعين والعملاء. يستطيع المستخدمين رفع السير الذاتية الخاصة بهم وتحديث خبراتهم العملية باستمرار. يمكن تقديم خواص النصح بالترشيح ، وتقديم التذكية لشخص لدي صحاب عمل أو مسؤول توظيف. يمكن لمديرين التوظيف وأصحاب العمل وضع قوائم فرص العمل المتوفرة لديهم والبحث بين كافة خيرات المرشحين للوظائف. خاصية استعراض الملفات الشخصية متاحة للباحثين عن عمل ولأصحاب العمل ومديرين التوظيف مع إمكانية المحادثة علي الخاص بينهم. مستخدم موقع لينكد إن linkedin يستطيع رفع صورة شخصية لملفه الشخصي ويمكن له الإطلاع علي صورة ملفات الآخرين أيضاً. إمكانية متابعة الشركات وتلقي الإشعارات بالوظائف الجديدة تعطي للمستخدمين ميزة كبيرة في الوصول للفرص الأفضل في الشركات التي يحلمون بالانضمام لها. الحساب البريميوم المدفوع من لينكد إن linkedin الحساب البريميوم المدفوع من لينكد إن linkedin يوفر موقع لينكد إن إمكانية إنشاء حسابات مدفوعة للمستخدمين من أصحاب الأعمال والباحثين عن وظيفة عن طريق استخدام خاصية الدفع للحصول علي أكونت بريميوم من الملف الشخصي بإتباع الخطوات التالية بالترتيب : من الصفحة الرئيسية للحاسب بالشريط الأزرق بالأعلى. نضغط علي أيقونة الاشتراك في حساب بريميوم Premium أو المدفوع. نتابع مع بعض الأسئلة عن أهداف الاشتراك في حساب مدفوع من موقع linkedin. نقوم باختيار خطة الاشتراك من أربعة خيارات معروضة وهي : الوظائف.

الأعمال.

المبيعات.

التوظيف. ويقوم بالمتابعة مع خطة وظائف للباحثين عن عمل. تقدم خطة وظائف مميزات كثيرة وهي : وضع التصفح المخفي حيث تحجب رؤية زيارتك لملفات الآخرين. فلتره الفرص الوظيفية حيث تكون في قمة قائمة المرشحين لنيل الوظيفة. المقارنة مع المتقدمين لتحسين مهاراتك والتقدم عليهم. الإطلاع علي قائمة كاملة بمن زار ملفك علي الموقع خلال التسعون يوماً الماضية وكيفية وصوله لملفك ومن أي شبكة. إمكانية تواصل لا محدودة مع مسؤولي التوظيف علي موقع linkedin . موقع يتيح التعلم والتطوير للمهارات رقمياً عن طريق خبراء. قائمة الأسئلة الشائعة التي تتطلبها المقابلة الشخصية لوظيفة ما. قاعدة بيانات تشمل كم كبير من البرامج التعليمية والكورسات للتعلم عن بعد. يستطيع مستخدمي موقع لينكد إن linkedin إنشاء حساب مدفوع ومعرفة طريقة التقديم في لينكد إن للوظائف عن طريق الضغط علي أيقونة premium من الشيط الأزرق بأعلي الصفحة الخاصة بالمستخدم والمتابعة مع الأسئلة والاختيارات السابق عرضها والضغط من الصفحة التالية علي المتابع مع بريميوم لاختيار احدي خطتين الأسعار التالية : عرض الاشتراك الشهري : والذي يمكن المستخدم من الحصول علي شهر كامل بالمجان ثم يقوم بالتجديد عن طريق فوتره الفيزا أو ماستر المدفوعات الرقمية المسجل بالملف بقيمة أربعة و ثلاثون دولا شهرياً.

والذي يمكن المستخدم من الحصول علي شهر كامل بالمجان ثم يقوم بالتجديد عن طريق فوتره الفيزا أو ماستر المدفوعات الرقمية المسجل بالملف بقيمة أربعة و ثلاثون دولا شهرياً. وعرض الاشتراك السنوي : والذي يقدم أيضاً ميزة الشهر المجاني مع دفع قيمة ثلاثمائة وأربعون دولار عن الأشهر الـ 11 المتبقية بتوفير أربعة وثلاثون دولار سنوياً. تطبيق لينكد إن الرقمي تطبيق لينكد إن الرقمي يمكن لمستخدمي حسابات لينكد إن linkedin الاستفادة من خدمات الموقع الإلكتروني عن طريق الهاتف الجوال والأجهزة اللوحية بتحميل التطبيق من متاجر جوجل بلاي علي أجهزة الاندرويد الداعمة لخدمات جوجل ومتجر آب جاليري AppGalery من هواتف هواوي الغير داعمة لخدمات جوجل Google servives ومن خلال متجر آب ستور AppStore علي هواتف أبل وأجهزة أيباد iPad ، ويقوم المستخدم بتنصيب التطبيق وتسجيل الدخول بمعرف الحساب من بريد إلكتروني أو رقم هاتف وكلمة مرور والتعامل مع الحساب مثل تطبيق فيس بوك تماماً. عروض الاشتراك في لينكد إن بريميوم linkedin premium

طريقة التقديم في لينكد إن للوظائف