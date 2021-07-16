انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط الجمعة 16/7/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية على مصر فايف، حيث نستمر في تقديم مختلف الوظائف وفرص العمل الشاغرة من خلال خدمة الوظائف الخالية لتوفير الوظائف المناسبة للباحثين عن عمل، حيث نشرت جريدة الوسيط اليوم الجمعة 16/7/2021 عدد جديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات ونستعرضها كالتالي على مصر فايف.

نشرت جريدة الوسيط في عددها الصادر اليوم الجمعة 16 يوليو 2021 مجموعة من الوظائف المتميزة لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل، وذلك للعمل بكبرى الشركات والهيئات والمصانع، ونتابع الآن عرض اهم الشركات والمصانع المعلنة لوظائف خالية بجريدة الوسيط اليوم الجمعة 16/7/2021 على مصر فايف.

وظائف آخري:

وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية اليوم

وظائف خالية لجميع المؤهلات بشركة هندسية كبرى. وظائف خالية بسلسلة مطاعم كبرى لجميع المؤهلات. فرص عمل بشركة صناعية كبرى تعمل في مجال إنتاج مواسير pvc. فرص عمل شاغرة بكبرى شركات المقاولات للمؤهلات العليا. مطلوب محاسبين للعمل بمكتب محاسب قانونيا. مطلوب فنيين ميكانيكا للعمل فورا بشركة صناعية كبرى. مطلوب اصطاف كامل للعمل فورا بسوبر ماركت شهير بأكتوبر.

نستعرض الآن بالصور إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 16/7/2021 على مصر فايف.