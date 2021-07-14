وظائف خالية بشركة سفن باك لصناعة الورق الكرتون لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة سفن باك لصناعة الورق الكرتون ” الكيلو 59 طريق مصر إسكندرية الصحراوي، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات عليا و متوسطة، برواتب مجزية، و نستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة سفن باك لصناعة الورق الكرتون

مطلوب عدد 2 أمين مخزن، و يشترط مؤهلات عليا، و أن لا يزيد السن عن 35 سنة. مطلوب عدد 14 عامل إنتاج، و يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط. مطلوب عدد 2 فني صيانة، و يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط . مطلوب عدد 2 فني دبوس، و يشترط مؤهل متوسط، و أن لا يزيد السن عن 35 سنة.

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شروط و مزايا و طرق التقدم لوظائف شركة سفن باك لصناعة الورق

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، و أن لا يزيد السن عن 30 سنة، و يفضل أصحاب الخبرات، براتب يبدأ من 2000 جنيه، وتوفر الشركة تأمينات طبية و اجتماعية، وللتقدم للوظائف الشركة المطلوبة يرجى التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة من خلال التسجيل لراغبي العمل.