وظائف خالية بشركة سفن باك لصناعة الورق الكرتون لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة سفن باك لصناعة الورق الكرتون ” الكيلو 59 طريق مصر إسكندرية الصحراوي، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات عليا و متوسطة، برواتب مجزية، و نستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-
وظائف شركة سفن باك لصناعة الورق الكرتون
- مطلوب عدد 2 أمين مخزن، و يشترط مؤهلات عليا، و أن لا يزيد السن عن 35 سنة.
- مطلوب عدد 14 عامل إنتاج، و يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط.
- مطلوب عدد 2 فني صيانة، و يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط .
- مطلوب عدد 2 فني دبوس، و يشترط مؤهل متوسط، و أن لا يزيد السن عن 35 سنة.
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شروط و مزايا و طرق التقدم لوظائف شركة سفن باك لصناعة الورق
يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، و أن لا يزيد السن عن 30 سنة، و يفضل أصحاب الخبرات، براتب يبدأ من 2000 جنيه، وتوفر الشركة تأمينات طبية و اجتماعية، وللتقدم للوظائف الشركة المطلوبة يرجى التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة من خلال التسجيل لراغبي العمل.
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